Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ;
- директор Института ЕврАзЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Всего месяц остается до завершения действия газового транзитного контракта между Россией и Украиной, однако до сих пор нет ясности относительности перспектив сотрудничества. Под угрозой – снабжение Европы топливом. Политики заговорили о возможности новой газовой войны. При этом продолжаются попытки США и их союзников торпедировать ввод в действие второй нитки "Северного потока", который может снять все вопросы по поставкам российского газа в страны ЕС. Газовый конфликт между Украиной и Россией становится глобальной проблемой.
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- экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ;
- директор Института ЕврАзЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Всего месяц остается до завершения действия газового транзитного контракта между Россией и Украиной, однако до сих пор нет ясности относительности перспектив сотрудничества. Под угрозой – снабжение Европы топливом. Политики заговорили о возможности новой газовой войны. При этом продолжаются попытки США и их союзников торпедировать ввод в действие второй нитки "Северного потока", который может снять все вопросы по поставкам российского газа в страны ЕС. Газовый конфликт между Украиной и Россией становится глобальной проблемой.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/