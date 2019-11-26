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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

16:15 26.11.2019
26
28 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украинский газовый транзит становится глобальной проблемой". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ;
- директор Института ЕврАзЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Всего месяц остается до завершения действия газового транзитного контракта между Россией и Украиной, однако до сих пор нет ясности относительности перспектив сотрудничества. Под угрозой – снабжение Европы топливом. Политики заговорили о возможности новой газовой войны. При этом продолжаются попытки США и их союзников торпедировать ввод в действие второй нитки "Северного потока", который может снять все вопросы по поставкам российского газа в страны ЕС. Газовый конфликт между Украиной и Россией становится глобальной проблемой.

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