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РИА Новости

Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов

16:13 26.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, которым предлагается смягчить требования к местам продажи лотерейных билетов и ряд других требований. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Проект поправок уточняет требования к местам распространения лотерейных билетов, в том числе электронных, и установки лотерейных терминалов. В настоящее время действует запрет на распространение в зданиях и сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, культовые и религиозные организации. Использующийся термин "здания" ограничивает распространение лотерей в крупных торговых центрах, на вокзалах и так далее, поскольку в таких зданиях как раз могут находиться медицинские пункты и детские учреждения.
В связи с этим разработчики поправок предлагают заменить термин на "помещения" и ввести требования по расстоянию, на котором могут распространяться билеты и стоять лотерейные терминалы (10 метров от входа в такие социальные учреждения). Это сделано по аналогии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Такие поправки позволят осуществлять распространение лотерей в крупных торговых центрах на значительном расстоянии от мест предоставления образовательных и медицинских услуг, расположения культовых и религиозных организаций, говорится в записке.
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Законопроектом также отменяется "в связи с отсутствием необходимости" требование к оператору лотереи вести раздельный учет и хранение призовых фондов разных лотерей. Уточняются также требования к лотерейному оборудованию и терминология действующего закона.
Основанием для разработки документа стало обращение в Минфин России оператора лотерей, организатором которых выступает министерство, ООО "Спортлото".
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Министерство финансов РФРоссияОбщество
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