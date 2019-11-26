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РИА Новости

Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности

16:12 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. НАТО остается фундаментом европейской безопасности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
"НАТО - это фундамент нашей безопасности в Европе", - сказал министр, добавив, что в Берлине намерены "укреплять европейское направление в НАТО при выстраивании общеевропейской политики безопасности и обороны".
Попытки НАТО и Евросоюза выстроить архитектуру безопасности в одностороннем порядке обречены на провал, заявил ранее во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. Выступая на Берлинской конференции по безопасности, Грушко отметил, что в условиях многополярного мира появления новых центров силы, уничтожения старой договорной базы растет угроза возвращения "к временам "холодной войны".
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Хайко МаасМИД ГерманииНАТОГерманияБезопасностьВ мире
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