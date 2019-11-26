Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. НАТО остается фундаментом европейской безопасности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
"НАТО - это фундамент нашей безопасности в Европе", - сказал министр, добавив, что в Берлине намерены "укреплять европейское направление в НАТО при выстраивании общеевропейской политики безопасности и обороны".
Попытки НАТО и Евросоюза выстроить архитектуру безопасности в одностороннем порядке обречены на провал, заявил ранее во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. Выступая на Берлинской конференции по безопасности, Грушко отметил, что в условиях многополярного мира появления новых центров силы, уничтожения старой договорной базы растет угроза возвращения "к временам "холодной войны".