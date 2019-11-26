Москвичи с диабетом смогут получать денежную компенсацию на лекарства

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва расширяет эксперимент по предоставлению денежной компенсации за лекарства, которых нет в наличии в аптеке, с 2020 года воспользоваться такой возможностью смогут пациенты с диабетом, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с 1 марта 2019 года в Москве впервые в России запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеках города и не откладывать лечение.

Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии.

По словам Раковой, эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата.

"Эксперимент понравился жителям – за полгода подано около 3 тысяч заявлений и отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 220 миллионов рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз "диабет". Именно это заболевание является самым распространенным среди граждан льготной категории - из 1,7 миллионов человек 400 тысячи больны диабетом. Они смогут максимально быстро начать необходимое лечение, не дожидаясь поступления в аптечные пункты нужного препарата", - отметила Ракова.