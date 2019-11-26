Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:08+0300
https://ria.ru/20191126/1561627672.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/15542/23/155422390_0:29:468:292_1036x0_80_0_0_056cf8434b7541a1efd80f3b90e4e6d9.jpg
РИА Новости

Москвичи с диабетом смогут получать денежную компенсацию на лекарства

16:08 26.11.2019
64
© www.nichd.nih.govСахарный диабет
Сахарный диабет
© www.nichd.nih.gov
Сахарный диабет. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва расширяет эксперимент по предоставлению денежной компенсации за лекарства, которых нет в наличии в аптеке, с 2020 года воспользоваться такой возможностью смогут пациенты с диабетом, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что с 1 марта 2019 года в Москве впервые в России запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеках города и не откладывать лечение.
Измерение сахара в крови
19 ноября, 17:41
Эндокринологи объяснили рост числа больных диабетом в России
Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии.
По словам Раковой, эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата.
"Эксперимент понравился жителям – за полгода подано около 3 тысяч заявлений и отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 220 миллионов рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз "диабет". Именно это заболевание является самым распространенным среди граждан льготной категории - из 1,7 миллионов человек 400 тысячи больны диабетом. Они смогут максимально быстро начать необходимое лечение, не дожидаясь поступления в аптечные пункты нужного препарата", - отметила Ракова.
Глюкометр для измерения глюкозы
14 ноября, 08:22
В ВОЗ рассказали о факторах, увеличивающих риск развития диабета
По ее словам, заключение врачебной комиссии в этом случае не требуется, а заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. Подав такое заявление, он в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сам сможет купить нужный препарат в любой аптеке города, пояснила заммэра.
100000
Обсудить 0
Анастасия РаковаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Украшение новогодней елки на Манежной площади
Ель на Манежной площади украсят в классическом русском стиле
Зал детских аттракционов в одном из торговых центров в Москве
Мосгордума предложила регламентировать работу детских игровых комнат
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед поддержит освобождение от НДФЛ всех компенсационных выплат
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
Последствия ледяного дождя в Москве
Синоптики рассказали о снегопаде в Москве
Сотрудник Федерального Бюро Медико-Социальной Экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве распечатывает опознавательный знак Инвалид
Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Член ОП прокомментировал блокировку "Хороших новостей" в Twittter
Михаил Каабак
Врач Каабак остался доволен встречей со Скворцовой
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
Пункт продажи лотерейных билетов
Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
Наручники на решетке
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
Московских водителей предупредили о гололеде на дорогах
Самолеты эскадрильи Нормандия-Неман
Землю с могилы пилота "Нормандии-Неман" передадут в храм ВС России
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, когда объявят имя нового главы центра Бакулева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери
09:22Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
Лента новостейМолния