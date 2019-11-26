Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Таганском районе В Таганском районе Москвы три человека пострадали в драке из-за парковочных мест, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД

По словам одного из участников конфликта, недовольство местных жителей вызвало решение сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" демонтировать ограждение у самодельной автомобильной стоянки.

Житель близлежащего дома Александр Ершов утверждает, что парковку согласовали с представителями управы и префектуры, жители района оборудовали ее за свой счет в 2011 году.

"Мой отец стал показывать им документы, его толкнул один из сотрудников, он упал, ударился головой об асфальт, потерял сознание", — цитирует Ершова издание.

Мужчина заявил, что он и его 72-летний отец получили сотрясение мозга. Также к медикам обратился еще один участник потасовки.

В правоохранительных органах РБК подтвердили, что одного человека госпитализировали с травмой головы.

"Речь идет только о демонтаже забора, а не самой парковки, парковкой жители могут пользоваться и в дальнейшем", — заявили РБК в пресс-службе префектуры ЦАО.