Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:53+0300
https://ria.ru/20191126/1561627596.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155684/52/1556845214_0:0:3093:1741_1036x0_80_0_0_05ccf5e4aa60c1755cd484a685e8663a.jpg
РИА Новости

Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"

16:07 26.11.2019 (обновлено: 16:53 26.11.2019)
7245
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Таганском районе Москвы три человека пострадали в драке из-за парковочных мест, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По словам одного из участников конфликта, недовольство местных жителей вызвало решение сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" демонтировать ограждение у самодельной автомобильной стоянки.
Сотрудник полиции
25 ноября, 17:51
Названа причина массовой драки дворников в Москве
Житель близлежащего дома Александр Ершов утверждает, что парковку согласовали с представителями управы и префектуры, жители района оборудовали ее за свой счет в 2011 году.
"Мой отец стал показывать им документы, его толкнул один из сотрудников, он упал, ударился головой об асфальт, потерял сознание", — цитирует Ершова издание.
Мужчина заявил, что он и его 72-летний отец получили сотрясение мозга. Также к медикам обратился еще один участник потасовки.
В правоохранительных органах РБК подтвердили, что одного человека госпитализировали с травмой головы.
"Речь идет только о демонтаже забора, а не самой парковки, парковкой жители могут пользоваться и в дальнейшем", — заявили РБК в пресс-службе префектуры ЦАО.
Ограждение участка в префектуре назвали незаконным самозахватом.
Небоскреб Мосинжпроекта в Москва-Сити
18 ноября, 21:49
В Сети опубликовали видео драки руферов с охранниками "Москва-Сити"
18238710519
Обсудить 11
ЦАОМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
реновация собянинская... душить москвичей по полной везде и всюду
26 ноября, 16:13
Илья Беляев
19410116
Рекомендуем
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Названы лучшие российские города по качеству жизни
Кирилл Терешин делал себе инъекции вазелина в бицепсы, чтобы руки казались крупнее
Инородное в теле. К чему приводят попытки усовершенствовать внешность
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Агенты секретной службы в Вашингтоне. 26 ноября 2019
СМИ сообщили о нарушении воздушного пространства Вашингтона
Рабочий на газовой станции на Украине
Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Блюда на новогоднем столе
Гастроэнтеролог призвал в Новый год "не превращаться в животных"
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиационная ракета семейства Х-29
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Глава Сбербанка назвал себя виноватым в утечке данных клиентов
Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном
Неизвестный штурм Грозного. Как начиналась Первая чеченская
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Эксперт назвал "цирком" нежелание Украины закупать газ у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния