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РИА Новости

Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов

16:03 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник Федерального Бюро Медико-Социальной Экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве распечатывает опознавательный знак "Инвалид"
Сотрудник Федерального Бюро Медико-Социальной Экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве распечатывает опознавательный знак Инвалид
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Министерство труда РФ разработает онлайн-сервис для помощи людям с инвалидностью, заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев на заседании совета по делам инвалидов при Совете Федерации.
"Одним из таких супер-сервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям", - сказал он.
Лекарев уточнил, что сервис позволит оповещать людей о приближении даты освидетельствования, формировать шаблоны и черновики заявлений, направлять заявление на получение госуслуги и предъявлять в электронном виде справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации.
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Для использования сервиса надо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, добавил Лекарев.
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Григорий ЛекаревМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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