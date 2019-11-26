Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Министерство труда РФ разработает онлайн-сервис для помощи людям с инвалидностью, заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев на заседании совета по делам инвалидов при Совете Федерации.
"Одним из таких супер-сервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям", - сказал он.
Лекарев уточнил, что сервис позволит оповещать людей о приближении даты освидетельствования, формировать шаблоны и черновики заявлений, направлять заявление на получение госуслуги и предъявлять в электронном виде справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации.
Для использования сервиса надо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, добавил Лекарев.