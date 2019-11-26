Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллиона просмотров

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости . Совместный клип немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы на трек Frau & Mann за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube.

Директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того, как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой. Защищаясь, она бросает в него пепельницу и убегает. Позже становится известно, что эта девушка — жена его брата космонавта.