Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллиона просмотров

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совместный клип немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы на трек Frau & Mann за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube.
Директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того, как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой. Защищаясь, она бросает в него пепельницу и убегает. Позже становится известно, что эта девушка — жена его брата космонавта.
Режиссером видео выступил Сергей Минадзе.
Композиция Frau & Mann вошла в альбом F&M группы Lindemann.
Пластинка вышла 22 ноября.
23 октября, 10:51КультураТилль Линдеманн снимал клип на киностудии "Ленфильм"