Артюхов оценил развитие транспортной инфраструктуры на Ямале

"При строительстве завода были задействованы ресурсы, которые округ предоставляет малому бизнесу: льготное кредитование, поручительство и лизинг оборудования. Благодаря этому предприятие выпускает продукцию, востребованную не только на Ямале, но и на рынках Урала, и в столице. Развитие в округе транспортной инфраструктуры, в том числе открытие автомобильного проезда между Надымом и Салехардом, откроет новые перспективы для предпринимателей. Это даст возможность для расширения производств и создания рабочих мест. Это то, ради чего поддержка и оказывается", – приводятся в сообщении слова Артюхова.