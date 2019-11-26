Артюхов оценил развитие транспортной инфраструктуры на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Развитие в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) транспортной инфраструктуры откроет новые перспективы для бизнесменов, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил рыболовецкую артель "Орион" в Салехарде. Предприятие работает более 20 лет. В 2017 году запущен новый завод по производству рыбной продукции. Он построен при участии средств, привлеченных по окружным программам поддержки предпринимателей. Глава региона осмотрел мощности завода: разделочный и коптильный цеха, цех упаковки продукции, морозильное оборудование, а также строящееся здание лаборатории.
"При строительстве завода были задействованы ресурсы, которые округ предоставляет малому бизнесу: льготное кредитование, поручительство и лизинг оборудования. Благодаря этому предприятие выпускает продукцию, востребованную не только на Ямале, но и на рынках Урала, и в столице. Развитие в округе транспортной инфраструктуры, в том числе открытие автомобильного проезда между Надымом и Салехардом, откроет новые перспективы для предпринимателей. Это даст возможность для расширения производств и создания рабочих мест. Это то, ради чего поддержка и оказывается", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Артель занимается выловом, заморозкой и переработкой рыбы. С 2016 года предприятие значительно нарастило объемы добычи – со 130 до 200 тонн. На заводе производится около 200 видов готовой продукции, в том числе консервы, пресервы, полуфабрикаты. В артели постоянно работают 25 человек, еще столько же привлекаются в сезон вылова рыбы, отмечает пресс-служба.
В этом году предприятие приступило к добыче морских уловов – за счет окружной поддержки на побережье Байдарацкой губы была построена первая в округе рыболовецкая база для промысла в морской акватории. В ближайшие два года артель планирует расширить ассортимент продукции, запустить две новые производственные линии. Кроме того, в планах – выход на экспортные рынки.
Ежегодно на Ямале каждый пятый предприниматель пользуется мерами поддержки: кредитование по сниженным процентным ставкам, лизинг оборудования, льготная аренда, компенсация различных затрат и другие, уточняют власти.