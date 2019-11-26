В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томской области проводят проверку предоставленной Россельхознадзором информации о повышенном содержании ртути в продукции рыбзавода в городе Колпашево, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Организована проверка по размещенной в СМИ информации об обнаружении превышения допустимой концентрации ртути в продукции рыбзавода в городе Колпашево", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления Россельхознадзора, исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов ООО "Колпашевский рыбзавод", выявили превышение предельно допустимой концентрации ртути в продуктах предприятия. Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.
"Предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и была отравлена в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть. При этом рыбзавод должен был проверить рыбу перед переработкой", - говорится в сообщении следственного управления.
Следователи приступили к проверке, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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