В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода

"Организована проверка по размещенной в СМИ информации об обнаружении превышения допустимой концентрации ртути в продукции рыбзавода в городе Колпашево", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Россельхознадзора, исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов ООО "Колпашевский рыбзавод", выявили превышение предельно допустимой концентрации ртути в продуктах предприятия. Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.

"Предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и была отравлена в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть. При этом рыбзавод должен был проверить рыбу перед переработкой", - говорится в сообщении следственного управления.