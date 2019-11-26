В подмосковном Дмитрове построят завод по производству сыров

КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. Завод по производству сыра построят в подмосковном Дмитрове.
Согласно соглашению, завод планируют построить в течение двух лет, объем инвестиций составит 1 миллиард рублей.
"Завод по производству сыров и сухих молочных продуктов на территории агропарка "Сырная долина" будет перерабатывать 146 тысяч тонн сыворотки в год и производить более 4 тысяч тонн сыра в год", - сказал журналистам министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.
По его словам на объекте будут созданы порядка 70 рабочих мест.
"Работы по строительству предприятия планируем начать в сентябре 2020 года, до 2021 года установим необходимое оборудование, а запуск сырной линии рассчитываем произвести до августа 2022 года", - добавил Разин.