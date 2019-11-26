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РИА Новости

В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов

15:50 26.11.2019 (обновлено: 15:51 26.11.2019)
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© AFP 2019 / Jaques DemarthonБилет лотереи EuroMillions
Билет лотереи EuroMillions
© AFP 2019 / Jaques Demarthon
Билет лотереи EuroMillions. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Строитель из Великобритании выиграл 105 миллионов фунтов стерлингов (более 135 миллионов долларов США) в лотерею EuroMillions, сообщает телеканал Sky News.
Выигрыш 42-летнего Стива Томсона из графства Западный Сассекс стал девятым по величине в истории национальной лотереи.
"Я вышел из своего фургона, пошел назад, я подумал было постучать в дверь к соседу, пошел назад к фургону – я думаю, я был на грани сердечного приступа", - поделился Томсон своими эмоциями, когда он узнал о выигрыше.
Томсон признался, что он решил проверить результаты лотереи, только когда ждал своего коллегу по пути на работу.
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Комментируя о том, как семья собирается тратить выигрыш, отец троих детей рассказал, что его десятилетний сын уже метает о машине Tesla, а восьмилетняя дочка попросила розовый iPhone. Сам Томсон рассказал, что в настоящее время семья ищет более просторный дом.
"Дать каждому ребенку собственную комнату – это уже большое дело, поэтому мы ищем дом", - рассказал он.
В октябре другой житель Великобритании выиграл 170 миллионов фунтов (218 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем крупнейшего джекпота в стране.
Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединились еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
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лотереяВеликобританияВ мире
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