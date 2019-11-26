В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Строитель из Строитель из Великобритании выиграл 105 миллионов фунтов стерлингов (более 135 миллионов долларов США) в лотерею EuroMillions, сообщает телеканал Sky News

Выигрыш 42-летнего Стива Томсона из графства Западный Сассекс стал девятым по величине в истории национальной лотереи.

"Я вышел из своего фургона, пошел назад, я подумал было постучать в дверь к соседу, пошел назад к фургону – я думаю, я был на грани сердечного приступа", - поделился Томсон своими эмоциями, когда он узнал о выигрыше.

Томсон признался, что он решил проверить результаты лотереи, только когда ждал своего коллегу по пути на работу.

Комментируя о том, как семья собирается тратить выигрыш, отец троих детей рассказал, что его десятилетний сын уже метает о машине Tesla, а восьмилетняя дочка попросила розовый iPhone. Сам Томсон рассказал, что в настоящее время семья ищет более просторный дом.

"Дать каждому ребенку собственную комнату – это уже большое дело, поэтому мы ищем дом", - рассказал он.

В октябре другой житель Великобритании выиграл 170 миллионов фунтов (218 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем крупнейшего джекпота в стране.