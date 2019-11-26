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РИА Новости

Шохин: законопроект об инвестициях должен быть понятен бизнесу

15:49 26.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Шохин
Александр Шохин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект по реализации новых инвестиционных проектов на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), необходимо упростить, чтобы он был понятен в том числе бизнесу, а нормы, вызывающие вопросы, следует из него изъять, заявил журналистам президент РСПП Александр Шохин после совещания у председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Перед этим он обратил внимание, что законопроект вводит довольно много новых понятий и, по сути дела, является инвестиционным кодексом, "который должен вобрать в себя все старое законодательство, в том числе принятое с начала 90-х годов". "И очень важно, чтобы, отменяя старое регулирование, не появились белые пятна в регулировании, которые потребуют и уточнений, и корректировки, и принятия многочисленных подзаконных нормативных правовых актов", - считает глава РСПП.
"Поэтому мы считаем и то, что руководство Госдумы согласно с этим подходом, что закон должен добавлять что-то в регулировании инвестиционной деятельности и там, где те или иные законы, нормативные акты хорошо работают, не обязательно их отменять, что называется сходу, уже сейчас. Поэтому, наверное, мы предложим Госдуме и правительству такой порядок работы, когда все то, что вызывает вопросы, изъять из этого закона, упростить его так, чтобы он был понятен и бизнесу, не требовал большого объема интерпретаций, большого объема подзаконных актов", - заявил Шохин.
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"И очень важно, чтобы с начала следующего года закон был принят в таком виде, который позволит его использовать как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до уровня 25, а затем и 27% в ВВП с нынешних 20-21%", - добавил он. Тем самым, будет решаться и главная задача, стоящая перед страной, - ускорение темпов экономического роста до уровня не ниже среднемировых, отметил глава РСПП. "А это, безусловно, база для решения многочисленных социальных проблем, прописанных в национальных проектах", - считает он.
Первоначально предполагалось рассмотрение законопроекта в первом чтении Госдумой 3 декабря. Однако первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, отвечая на вопросы журналистов после совещания, сообщил о переносе первого чтения на 10 декабря. При этом он сказал, что до конца года пройдет только первое чтение, а на его подготовку ко второму чтению будет дано "довольно большое время".
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, в свою очередь, сказал, что будут проведены дополнительные парламентские слушания, "чтобы бизнес мог высказать дополнительно свои предложения, которые могли бы быть обсуждением по вхождению в законопроект между первым и вторым чтением". "И, по сути дела, мы планируем принять такой инвестиционный кодекс, о котором давно говорили в правительстве РФ, в Госдуме. И надеемся на то, что он объединит все те подзаконные акты правительства, … законы профильные, решения и приказы министерств в единый какой-то свод правил, который бы для инвесторов на всей территории РФ", - отметил глава комитета.
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Александр ЖуковРоссийский союз промышленников и предпринимателейГосдума РФАлександр ШохинВячеслав ВолодинМоскваРоссияЭкономика
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