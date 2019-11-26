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РИА Новости

Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась

15:45 26.11.2019 (обновлено: 15:50 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правоохранители завершили проверку юридического колледжа на юге Москвы, из которого после анонимного сообщения о "минировании" была проведена эвакуация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации более 700 человек из юридического колледжа на Шипиловской улице из-за угрозы взрыва.
"Юридический колледж проверен, чисто", - сказал собеседник агентства.
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