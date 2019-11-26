Лекция футбольного тренера Валерия Газзаева

5 декабря в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция известнейшего советского футболиста, футбольного тренера, заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерия ГАЗЗАЕВА, приуроченная к отмечаемому 10 декабря Всемирному дню футбола.
Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
На лекции речь пойдет об особенностях тренерской профессии – как на уровне сборных, так и клубов, о российских топовых игроках, о развитии детско-юношеского футбола, а также о перспективах российской команды на Евро-2020.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
На лекции речь пойдет об особенностях тренерской профессии – как на уровне сборных, так и клубов, о российских топовых игроках, о развитии детско-юношеского футбола, а также о перспективах российской команды на Евро-2020.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/