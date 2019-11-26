В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник

БАГДАД, 26 ноя – РИА Новости. Демонстрант погиб в центре Багдада от огнестрельного ранения, сообщил РИА Новости источник в местной Верховной комиссии по правам человека.
"Один протестующий был убит сегодня рядом с мостом аль-Ахрар в центре Багдада после выстрела в него из револьвера", - заявил собеседник агентства.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
جسر الاحرار قبل قليل ...— Frohaalazawi🇮🇶🇮🇶 (@frohaalazawi) November 25, 2019
تفاوض بين المتظاهرين وقوات الشغب لاطلاق سراح المحتجزين لديهم فوراً pic.twitter.com/FxKvVtuY78