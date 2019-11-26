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РИА Новости

В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник

15:40 26.11.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 26 ноя – РИА Новости. Демонстрант погиб в центре Багдада от огнестрельного ранения, сообщил РИА Новости источник в местной Верховной комиссии по правам человека.
"Один протестующий был убит сегодня рядом с мостом аль-Ахрар в центре Багдада после выстрела в него из револьвера", - заявил собеседник агентства.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
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