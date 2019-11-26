В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), комментируя призывы упростить доступ священников в СИЗО, заявил, что в этой связи "важнее работа с конкретными учреждениями".

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России рассказал, что религиозные деятели РФ призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО.

"Русская православная церковь справедливо ставит вопрос, который является актуальным, и шаг к решению проблемы сделан. Так, законом о свободе совести допускается проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест содержания под стражей при условии соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, согласно действующему законодательству, подозреваемые и обвиняемые имеют право отправлять религиозные обряды, читать религиозную литературу в СИЗО при соблюдении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов", - заявил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.

"При реализации права на свободу вероисповедания в СИЗО нельзя нарушать права других подозреваемых и обвиняемых. Находящийся в СИЗО верующий человек, безусловно, вправе пригласить с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, священнослужителя", - отметил он.

Депутат добавил, что традиционные конфессии в России активно сотрудничают с ФСИН, в частности РПЦ заключила соответствующие соглашения с ведомством, а также с его управлением по Москве, согласно которым служба оказывает содействие в реализации прав на свободу совести и вероисповедания заключенных с учетом специфики режима учреждений и исходя из имеющихся возможностей.