Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей

О том, что Каабака и Бабенко уволили из НЦЗД, СМИ писали на прошлой неделе. При этом в статьях утверждалось, что Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов. Однако Скворцова пояснила, что такие операции в России делают и другие специалисты. Кроме того, добавила она, Каабак работает еще и в Морозовской больнице и имеет возможность оперировать детей.