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РИА Новости

Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей

15:33 26.11.2019 (обновлено: 15:57 26.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Об этом стало известно после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с врачом.
"Результатом встречи стало решение <…> о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра", — говорится в сообщении.
О том, что Каабака и Бабенко уволили из НЦЗД, СМИ писали на прошлой неделе. При этом в статьях утверждалось, что Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов. Однако Скворцова пояснила, что такие операции в России делают и другие специалисты. Кроме того, добавила она, Каабак работает еще и в Морозовской больнице и имеет возможность оперировать детей.
Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава обратить на нее внимание. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также пообещала проследить за всем этим, в том числе и за тем, чтобы дети получили необходимую помощь.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
20 ноября, 18:09
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Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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