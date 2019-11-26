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РИА Новости

АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции

15:50 26.11.2019
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© РИА Новости / Мария Селиванова Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой
 Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры надеются, что если в 2020 году стоимость гостиничных услуг в Турции резко увеличится, и спрос на них снизится, то отельеры скорректируют свою ценовую политику, заявила РИА новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее представитель отельного бизнеса Турции сообщил РИА Новости, что инфляция и повышенный спрос на услуги гостиниц приведут к тому, что цены в 2020 году вырастут в среднем на 10 процентов по сравнению с текущим годом.
"Мы ожидаем, что стоимость обслуживания в турецких отелях в 2020 году в среднем будет выше той, что предлагалась летом текущего года, — прокомментировала ситуацию Ломидзе. — Цены пока не выставлены, и мы не можем говорить, насколько они вырастут. Пока мы не видим того, что ожидается серьезное повышение".
Она отметила, что по опыту сразу за увеличением стоимости турецкого турпродукта начинается падение спроса со стороны российских потребителей. Это заставляет отельеров идти на очередное снижение цен в разгар сезона. "Так было в этом году, а в результате Турция получила рекордное количество гостей из России", — напомнила собеседница агентства.
В АТОР добавили, что доля турпотока из РФ (14,99 процентов от всего въезда) – самая значительная.
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