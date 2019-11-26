Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16

На кадрах, опубликованных агентством Ihlas Haber, американские F-16 Fighting Falcon совершают над Анкарой полеты, в том числе на низких высотах. В это же время батарея "Триумфов" контролируют воздушное пространство.
Испытания проходят 25 и 26 ноября.
Поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа США грозились задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.