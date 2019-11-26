Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T15:34+0300
https://ria.ru/20191126/1561623149.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156162/26/1561622698_124:0:1589:824_1036x0_80_0_0_0b6c8649504196d5ea27500672a02641.jpg
РИА Новости

Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16

15:30 26.11.2019 (обновлено: 15:34 26.11.2019)
4752
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Турции начались испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400.
На кадрах, опубликованных агентством Ihlas Haber, американские F-16 Fighting Falcon совершают над Анкарой полеты, в том числе на низких высотах. В это же время батарея "Триумфов" контролируют воздушное пространство.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
01:27
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Испытания проходят 25 и 26 ноября.
Поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа США грозились задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
91112003
Обсудить 4
F-16С-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Нападение на ребенка в Иркутске
Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Рабочий на газовой станции на Украине
Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил отношения России и Украины
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Столица Чехии Прага
В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Унитазы у здания посольства Украины в Москве
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
Лента новостейМолния