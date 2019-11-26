ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ

Наблюдатель ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области

ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.

"Командование 59 бригады (ВС Украины - ред.) продолжает дооборудование своих позиций и проводит комплекс мероприятий по маскировке техники в районе населенного пункта Мироновский и Троицкое (под контролем ВС Украины, - ред.). Для сокрытия наличия инженерных сооружений и вооружения подчиненных подразделений от наблюдателей ОБСЕ … применяются комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.)", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что украинские силовики с помощью РЭБ глушат сигнал управления БПЛА миссии, ведущих мониторинг в зоне ответственности бригады. "Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ", - уточнил офицер пресс-службы.