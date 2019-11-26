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РИА Новости

ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ

15:29 26.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
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"Командование 59 бригады (ВС Украины - ред.) продолжает дооборудование своих позиций и проводит комплекс мероприятий по маскировке техники в районе населенного пункта Мироновский и Троицкое (под контролем ВС Украины, - ред.). Для сокрытия наличия инженерных сооружений и вооружения подчиненных подразделений от наблюдателей ОБСЕ … применяются комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.)", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики с помощью РЭБ глушат сигнал управления БПЛА миссии, ведущих мониторинг в зоне ответственности бригады. "Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ", - уточнил офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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