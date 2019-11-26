В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев

ГОРКИ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне, проживающие в регионах, должны ощущать изменения, которые происходят в рамках реализации национальных проектов, в том числе в сфере образования и медицины.

Во вторник премьер провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым , который рассказал Медведеву о реализации в 2019 году национальных проектов. "Мы в рамках нацпроектов все торги провели, 96% контрактов подписано", - сказал Кумпилов.

Он подчеркнул, что освоение средств, выделяемых на реализацию нацпроектов в этом году, достигло 80%. Кумпилов отметил, "что республиканские власти не видят никаких угроз в реализации контрактов, есть только пять контрактов, которые вызывают вопросы, но по ним идет особенная работа".

"Мы проводим большую работу в социальной сфере. На сегодняшний день одновременно в республике строится 12 детских садов, девять полноценных - по 240 мест, три - это ясельные группы по 120 мест. Строятся школы по 1100 мест", - сказал Кумпилов.

А кроме того, ремонтируются сельские дома культуры. "В сфере здравоохранения тоже большая работа проводится. Со следующего года мы усиливаем работу по первичной медицинской помощи и все решения, которые были приняты на федеральном уровне, они будут иметь отражение в нашей работе", - сказал глава Адыгеи.

Медведев на это заметил, эту работу необходимо продолжать. "Всю эту работу необходимо продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно те решения, которые приняты по национальным проектам, и в формате республиканской работы. Это и школы, и детские сады, включая ясельные группы, и, естественно, работа в первичном звене здравоохранения, потому что непосредственно там как раз люди приходят и обращаются за медицинской помощью. Очевидно, что там проблем хватает и в вашем субъекте федерации. Так что это нужно делать", - сказал он.

Кумпилов поблагодарил премьера за отдельное решение по индивидуальной программе, касающейся вопросов развития Адыгеи. "Мы попали в число десяти регионов. На сегодняшний день с министерством сельского хозяйства - нашим куратором - разработали программу, предоставили, согласовали, и сегодня идет утверждение работы с министерством экономики", - сказал Кумпилов.

Благодаря этой программе, отметил он, в республике рассчитывают нарастить показатели в ряде сфер, по которым были отставания. "Мы постараемся, у нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, безработицу, развитие экономики, уровень бедности. По этим показателям мы придадим импульс для того, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед республикой", - сказал глава Адыгеи.