Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян

ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Граждане Граждане Армении не должны сдавать экзамен на получение водительского удостоверения в РФ наравне с российскими гражданами, необходимо создать для армян особый порядок сдачи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

"Я занимаюсь этим вопросом на протяжении многих лет ... сложность в том, что без подтверждения этих прав на территории России сложно и самим водителям. Но я считаю, что они не должны сдавать экзамен в таком же порядке, как граждане России. Для них должен быть особый порядок, и должны мы создать для них условия и переподготовки, возможности подтвердить, что на территории России они могут пользоваться правами, выданными в Армении",- сказала Москалькова журналистам во вторник.

Омбудсмен также добавила, что одним из вариантов решения проблемы может стать создание универсальных прав для всех пяти государств-участников Евразийского экономического союза.

"Как международные права сегодня существуют, так вот и эти права, если международных недостаточно. Как вариант, но профессионалы из министерства внутренних дел также выработают более подходящие решения",- добавила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что вместе с армянским коллегой Арманом Татояном постарается выяснить, что является препятствием для разрешения вопроса сегодня, потому что отказ России в признании водительского удостоверения Армении напрямую влияет на трудовую деятельность граждан. По её словам, наиболее быстрому решению ситуации может послужить создание двустороннего договора между Россией и Арменией.