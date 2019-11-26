Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян

ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Граждане Армении не должны сдавать экзамен на получение водительского удостоверения в РФ наравне с российскими гражданами, необходимо создать для армян особый порядок сдачи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я занимаюсь этим вопросом на протяжении многих лет ... сложность в том, что без подтверждения этих прав на территории России сложно и самим водителям. Но я считаю, что они не должны сдавать экзамен в таком же порядке, как граждане России. Для них должен быть особый порядок, и должны мы создать для них условия и переподготовки, возможности подтвердить, что на территории России они могут пользоваться правами, выданными в Армении",- сказала Москалькова журналистам во вторник.
6 сентября, 22:19МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Омбудсмен также добавила, что одним из вариантов решения проблемы может стать создание универсальных прав для всех пяти государств-участников Евразийского экономического союза.
"Как международные права сегодня существуют, так вот и эти права, если международных недостаточно. Как вариант, но профессионалы из министерства внутренних дел также выработают более подходящие решения",- добавила Москалькова.
Омбудсмен добавила, что вместе с армянским коллегой Арманом Татояном постарается выяснить, что является препятствием для разрешения вопроса сегодня, потому что отказ России в признании водительского удостоверения Армении напрямую влияет на трудовую деятельность граждан. По её словам, наиболее быстрому решению ситуации может послужить создание двустороннего договора между Россией и Арменией.
"Я считаю, что более продуктивным и более скорым решением является двусторонний договор, но эта проблема, она также актуальна для всех пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз ... И нужно не только на территории России подтверждать легитимность прав, но и российских водительских прав на территории Белоруссии, Армении, Казахстана, поэтому это глобальный вопрос, но это вопрос номер два, потому что-то в отношении других государств он не стоит так остро, как для Армении", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, что позволит скорее решить ситуацию - двусторонний договор между Арменией и Россией или работа на уровне ЕАЭС.