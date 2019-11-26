Видеомост с регионами о недоношенных детях

0

29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Чебоксары – Воронеж на тему: "Рожденный раньше срока".