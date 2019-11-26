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РИА Новости

Видеомост с регионами о недоношенных детях

15:19 26.11.2019 (обновлено: 15:22 26.11.2019)
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29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Чебоксары – Воронеж на тему: "Рожденный раньше срока".
Модераторы:
- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ;
- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА.

Мероприятие объединит тысячи специалистов в области здравоохранения – неонатологов, педиатров, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей, которые смогут бесплатно подключиться к онлайн-трансляции из любой точки мира.
Сцеживание в условиях стационара – это медицинская процедура или гигиеническая? Существует ли возможность возмещать затраченные на организацию сцеживания средства из системы ОМС? Какая врожденная вирусная инфекция является самой частой в нашей стране? Что принципиально нового предлагает вынесенный на обсуждение проект клинических рекомендаций? Почему до сих пор нет обновленной версии клинических рекомендаций по ведению новорожденных с респираторным дистресс-синдромом?

Результатам каких исследований можно доверять? Что делать, если беременная отказывается от вакцинации против гриппа? Существует ли способ снизить риск заражения новорожденного ребенка гриппом в эпидсезон, если мама ребенка отказалась от профилактики во время беременности?
В ходе мероприятия также будет представлен новый дизайн символа проекта "Рожденный раньше срока" – шапочки детского доктора, который в этом году разрабатывал художник Никас Сафронов. Мероприятие организовано Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и некоммерческим партнерством "Общество по развитию медицины и здравоохранения".

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