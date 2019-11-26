Видеомост с регионами о недоношенных детях

Модераторы:
- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ;
- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА.
Мероприятие объединит тысячи специалистов в области здравоохранения – неонатологов, педиатров, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей, которые смогут бесплатно подключиться к онлайн-трансляции из любой точки мира.
Сцеживание в условиях стационара – это медицинская процедура или гигиеническая? Существует ли возможность возмещать затраченные на организацию сцеживания средства из системы ОМС? Какая врожденная вирусная инфекция является самой частой в нашей стране? Что принципиально нового предлагает вынесенный на обсуждение проект клинических рекомендаций? Почему до сих пор нет обновленной версии клинических рекомендаций по ведению новорожденных с респираторным дистресс-синдромом?
Результатам каких исследований можно доверять? Что делать, если беременная отказывается от вакцинации против гриппа? Существует ли способ снизить риск заражения новорожденного ребенка гриппом в эпидсезон, если мама ребенка отказалась от профилактики во время беременности?
В ходе мероприятия также будет представлен новый дизайн символа проекта "Рожденный раньше срока" – шапочки детского доктора, который в этом году разрабатывал художник Никас Сафронов. Мероприятие организовано Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и некоммерческим партнерством "Общество по развитию медицины и здравоохранения".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ;
- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА.
Мероприятие объединит тысячи специалистов в области здравоохранения – неонатологов, педиатров, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей, которые смогут бесплатно подключиться к онлайн-трансляции из любой точки мира.
Сцеживание в условиях стационара – это медицинская процедура или гигиеническая? Существует ли возможность возмещать затраченные на организацию сцеживания средства из системы ОМС? Какая врожденная вирусная инфекция является самой частой в нашей стране? Что принципиально нового предлагает вынесенный на обсуждение проект клинических рекомендаций? Почему до сих пор нет обновленной версии клинических рекомендаций по ведению новорожденных с респираторным дистресс-синдромом?
Результатам каких исследований можно доверять? Что делать, если беременная отказывается от вакцинации против гриппа? Существует ли способ снизить риск заражения новорожденного ребенка гриппом в эпидсезон, если мама ребенка отказалась от профилактики во время беременности?
В ходе мероприятия также будет представлен новый дизайн символа проекта "Рожденный раньше срока" – шапочки детского доктора, который в этом году разрабатывал художник Никас Сафронов. Мероприятие организовано Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и некоммерческим партнерством "Общество по развитию медицины и здравоохранения".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/