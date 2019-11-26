В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД

Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма (УДРПК), входящее в состав полиции, обвинило их в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с использованием боевого оружия на границах страны, в результате чего гибли люди.

Якеш возглавлял центральный комитет компартии Чехословакии в 1987-1989 годах, до этого долгое время входил в руководящие органы КПЧ. Штроугал был премьером Чехословакии в 1970-1988 годах, до этого был главой МВД и минсельхоза. Вайнар был главой МВД в 1983-1988 годах.

"Всем троим было известно, что на госграницах Чехословацкой социалистической республики (ЧССР) дело доходит до использования боевого оружия со стороны военнослужащих Пограничной охраны против лиц, которые стремились незаконно преодолеть госграницу с целью покинуть страну. Несмотря на это, со своих позиций ведущих представителей ЧССР они не приняли никаких мер для прекращения использования боевого оружия", - сказал Лелек.

По данным УДРПК, в период с марта 1976 года до конца 1989 года было застрелено или разорвано пограничными собаками девять человек и еще не менее семи человек были ранены. Отсчет от 1976 года идет потому, что именно тогда вступил в действие Международный пакт о гражданских и политических правах, который гарантировал каждому гражданину право свободно покинуть территорию любого государства, в том числе своего собственного.