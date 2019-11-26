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РИА Новости

Очевидец рассказал подробности нападения на демонстрантов в Ираке

15:19 26.11.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedИракская федеральная полиция
Иракская федеральная полиция
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракская федеральная полиция. Архивное фото
БАГДАД, 26 ноя – РИА Новости. Десятки неизвестных напали во вторник на демонстрантов в провинции Ди-Кар на юге Ирака с ножами и дубинками и подожгли их палатки, в результате пострадали не менее 12 человек, сообщил очевидец событий РИА Новости.
Нападению подверглись демонстранты у офиса нефтяной компании провинции Ди-Кар.
"Десятки неизвестных напали на инженеров и выпускников вузов, устроивших акцию протеста у офиса нефтяной компании Ди-Кар с требованием обеспечить рабочие места", - сообщил очевидец. "Неизвестные, вооруженные ножами и дубинками, напали на протестующих и подожгли их палатки. Пострадали 12 демонстрантов, они доставлены в больницу", - уточнил он.
По данным очевидца, в происходящее вмешалась охрана компании, оттеснившая нападавших и укрывшая протестующих на территории компании.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
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Ди-Кар (мухафаза)Багдад (город)ИракВ мире
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