Очевидец рассказал подробности нападения на демонстрантов в Ираке

БАГДАД, 26 ноя – РИА Новости. Десятки неизвестных напали во вторник на демонстрантов в провинции Ди-Кар на юге Ирака с ножами и дубинками и подожгли их палатки, в результате пострадали не менее 12 человек, сообщил очевидец событий РИА Новости.

Нападению подверглись демонстранты у офиса нефтяной компании провинции Ди-Кар.

"Десятки неизвестных напали на инженеров и выпускников вузов, устроивших акцию протеста у офиса нефтяной компании Ди-Кар с требованием обеспечить рабочие места", - сообщил очевидец. "Неизвестные, вооруженные ножами и дубинками, напали на протестующих и подожгли их палатки. Пострадали 12 демонстрантов, они доставлены в больницу", - уточнил он.

لحضة الاعتداء بالضرب على المتظاهرين أمام شركة نفط ذي قار وحرق خيام الأحتجاج. pic.twitter.com/YgjNRGWt93 — Lara ♡ (@LaraYasser_) November 26, 2019

По данным очевидца, в происходящее вмешалась охрана компании, оттеснившая нападавших и укрывшая протестующих на территории компании.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.