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РИА Новости

Круглый стол об изменении стратегии НАТО накануне саммита в Лондоне

15:17 26.11.2019
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2 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "НАТО на пути "адаптации к новым угрозам": чего ждать от саммита в Лондоне?".
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь МОРОЗОВ;
- председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений БУЖИНСКИЙ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ.

К разговору также приглашены эксперты ИСКРАН.

3–4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО, на котором не только планируется отметить 70-летний юбилей альянса, но и обсудить изменения в его стратегии. Недавно французский президент Эммануэль Макрон в ответ на односторонние действия США в Сирии диагностировал у НАТО "смерть мозга", но это не помешало Вашингтону добиться от европейских партнеров признания космоса сферой оперативной деятельности НАТО наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. При этом американские аналитики не скрывают, что главными противниками США в космическом пространстве являются Россия и Китай.
Каких изменений в стратегии альянса стоит ожидать по итогам саммита? Станет ли космос с подачи США потенциальным полем боя? К каким еще современным вызовам и угрозам хочет адаптироваться НАТО?

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