Круглый стол об изменении стратегии НАТО накануне саммита в Лондоне

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2 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "НАТО на пути "адаптации к новым угрозам": чего ждать от саммита в Лондоне?".