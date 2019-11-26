Круглый стол об изменении стратегии НАТО накануне саммита в Лондоне

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь МОРОЗОВ;
- председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений БУЖИНСКИЙ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ.
К разговору также приглашены эксперты ИСКРАН.
3–4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО, на котором не только планируется отметить 70-летний юбилей альянса, но и обсудить изменения в его стратегии. Недавно французский президент Эммануэль Макрон в ответ на односторонние действия США в Сирии диагностировал у НАТО "смерть мозга", но это не помешало Вашингтону добиться от европейских партнеров признания космоса сферой оперативной деятельности НАТО наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. При этом американские аналитики не скрывают, что главными противниками США в космическом пространстве являются Россия и Китай.
Каких изменений в стратегии альянса стоит ожидать по итогам саммита? Станет ли космос с подачи США потенциальным полем боя? К каким еще современным вызовам и угрозам хочет адаптироваться НАТО?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь МОРОЗОВ;
- председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений БУЖИНСКИЙ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ.
К разговору также приглашены эксперты ИСКРАН.
3–4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО, на котором не только планируется отметить 70-летний юбилей альянса, но и обсудить изменения в его стратегии. Недавно французский президент Эммануэль Макрон в ответ на односторонние действия США в Сирии диагностировал у НАТО "смерть мозга", но это не помешало Вашингтону добиться от европейских партнеров признания космоса сферой оперативной деятельности НАТО наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. При этом американские аналитики не скрывают, что главными противниками США в космическом пространстве являются Россия и Китай.
Каких изменений в стратегии альянса стоит ожидать по итогам саммита? Станет ли космос с подачи США потенциальным полем боя? К каким еще современным вызовам и угрозам хочет адаптироваться НАТО?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/