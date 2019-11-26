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РИА Новости

Итоги конкурса на субсидии для выпуска турбин ожидаются в декабре

15:15 26.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие ООО "Сименс технологии газовых турбин" в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает итоги конкурса на предоставление субсидий для создания газовых турбин большой мощности в первой половине декабря, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"Первая половина декабря", - ответил Осьмаков на вопрос, когда ждать итоги конкурса по субсидиям для создания турбин.
Компании могут подать заявки на получение субсидий для создания газовых турбин большой мощности в рамках повторного конкурса с 28 ноября по 3 декабря. Вскрытие конвертов с заявками состоится 4 декабря.
Минпромторг РФ уже объявлял конкурс на получение субсидии, где поступила единственная заявка от "Силовых машин" на 5 миллиардов рублей. Ранее в ноябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что комиссия Минпромторга РФ не удовлетворила заявку "Силовых машин" и планируется проводить новый конкурс. По данным издания, турбины компании не соответствовали требованиям по минимальному уровню КПД в 35%. На первом этапе для ГТЭ-170 компания заявила КПД на уровне 34,1% с ростом до 36% в результате совершенствования модели.
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В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.
На поддержку создания отечественных газовых турбин большой мощности в бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены 7 миллиардов рублей в виде субсидий на НИОКР. Конкурс на получение субсидии проводит Минпромторг.
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ТеплоснабжениеSiemensВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
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