ЕС активировал механизм гражданской обороны для помощи Албании

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ЕС задействовал механизм оказания помощи при стихийных бедствиях в связи с землетрясением в ЕС задействовал механизм оказания помощи при стихийных бедствиях в связи с землетрясением в Албании , в страну будут направлены поисково-спасательные группы, сообщила во вторник ЕК.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, в результате катастрофы погибли 13 человек, более 600 пострадали.

"По просьбе албанских властей был активизирован механизм гражданской обороны ЕС. ЕС уже оказал помощь в мобилизации трех поисково-спасательных групп, которые будут направлены в Албанию для оказания помощи властям в проведении операций", - говорится в сообщении.

Группы предоставлены Италией, Грецией и Румынией. Кроме того, Венгрия, Германия, Хорватия, Франция, Эстония, Чехия, а также Турция предложили оказать помощь через Европейский механизм гражданской защиты.