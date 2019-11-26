Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T15:13+0300
https://ria.ru/20191126/1561622110.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156159/71/1561597117_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_b22d00d1063166d858501c46f0fb423b.jpg
РИА Новости

ЕС активировал механизм гражданской обороны для помощи Албании

15:13 26.11.2019
108
© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ЕС задействовал механизм оказания помощи при стихийных бедствиях в связи с землетрясением в Албании, в страну будут направлены поисково-спасательные группы, сообщила во вторник ЕК.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, в результате катастрофы погибли 13 человек, более 600 пострадали.
Последствия землетрясения в Албании
15:01
В Албании 28 человек спасли из-под завалов после землетрясения
"По просьбе албанских властей был активизирован механизм гражданской обороны ЕС. ЕС уже оказал помощь в мобилизации трех поисково-спасательных групп, которые будут направлены в Албанию для оказания помощи властям в проведении операций", - говорится в сообщении.
Группы предоставлены Италией, Грецией и Румынией. Кроме того, Венгрия, Германия, Хорватия, Франция, Эстония, Чехия, а также Турция предложили оказать помощь через Европейский механизм гражданской защиты.
Также была задействована система слежения Copernicus для получения спутниковых снимков пострадавших зон. ЕС развернет группу гражданской защиты, чтобы помочь властям координировать меры и оценить ущерб.
Последствия землетрясения в Албании
13:52
Италия направит в Албанию команду спасателей
000000
Обсудить 0
Землетрясение в АлбанииЕврокомиссияЕвросоюзТирана (город)АлбанияЧехияСШАВ мире
Рекомендуем
Последствия землетрясения в Албании
В Албании 28 человек спасли из-под завалов после землетрясения
Нападение на ребенка в Иркутске
Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
США выразили соболезнования жителям Албании в связи с землетрясением
Украшение новогодней елки на Манежной площади
Ель на Манежной площади украсят в классическом русском стиле
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
Украинский пограничник
Гражданина Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевской ленты
Рабочий на газовой станции на Украине
Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом
Иракская федеральная полиция
Очевидец рассказал подробности нападения на демонстрантов в Ираке
Последствия землетрясения в Албании
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 13 человек, пишут СМИ
Президент Кипра Никос Анастасиадис
Посольство оценило итоги встречи в Берлине по кипрскому урегулированию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал отказаться от доллара в пользу национальной валюты
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
Лента новостейМолния