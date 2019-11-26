Гражданина Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

"Водитель грузовика "МАН" "украсил" кабину запрещенной символикой. На солнцезащитной шторке под лобовым стеклом он разместил георгиевскую ленту, изготовление и пропаганда которой на Украине является административным правонарушением", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пограничники запретили гражданину Молдавии въезд в страну сроком на три года.
Кроме того, пограничники во время проверки в пункте пропуска микроавтобуса Volkswagen у одного из пассажиров – гражданина РФ - обнаружили две радиостанции Kenwood, четыре антенны, 13 флэш-носителей и девять сим-карт разных мобильных операторов, десять USB-шнуров, радиоприемник, печать "Зенитный полк" и жетон с надписью "ДМБ РФ". "Иностранец сообщил, что служил в группе российских войск в Приднестровье. Для чего едет на Украину, еще и с таким багажом, "дембель" не смог ответить. После взятия объяснений правоохранители вернули россиянина обратно на территорию Молдавии", - сообщили в погранслужбе.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.