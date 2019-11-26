Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T15:12+0300
https://ria.ru/20191126/1561622020.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155242/40/1552424079_0:1:3077:1731_1036x0_80_0_0_4840c2359b2edb58b9520c3ea4d9a57e.jpg
РИА Новости

Гражданина Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

15:10 26.11.2019 (обновлено: 15:12 26.11.2019)
171
© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд в страну гражданину Молдавии из-за георгиевской ленты в его машине, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Водитель грузовика "МАН" "украсил" кабину запрещенной символикой. На солнцезащитной шторке под лобовым стеклом он разместил георгиевскую ленту, изготовление и пропаганда которой на Украине является административным правонарушением", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пограничники запретили гражданину Молдавии въезд в страну сроком на три года.
Кроме того, пограничники во время проверки в пункте пропуска микроавтобуса Volkswagen у одного из пассажиров – гражданина РФ - обнаружили две радиостанции Kenwood, четыре антенны, 13 флэш-носителей и девять сим-карт разных мобильных операторов, десять USB-шнуров, радиоприемник, печать "Зенитный полк" и жетон с надписью "ДМБ РФ". "Иностранец сообщил, что служил в группе российских войск в Приднестровье. Для чего едет на Украину, еще и с таким багажом, "дембель" не смог ответить. После взятия объяснений правоохранители вернули россиянина обратно на территорию Молдавии", - сообщили в погранслужбе.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
Марш участников Организации украинских националистов С14 (запрещенная в России), протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве
9 мая, 08:00
Бывший День Победы на Украине: свастика наконец победила красную звезду
111061
Обсудить 1
Георгиевская ленточкаМолдавияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Рабочий на газовой станции на Украине
Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Столица Чехии Прага
В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
Нападение на ребенка в Иркутске
Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Певица София Ротару
Владимир Винокур обратился к Софии Ротару в соцсети
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат раскритиковал доводы против "Северного потока — 2"
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Последствия землетрясения в Албании
ЕС активировал механизм гражданской обороны для помощи Албании
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Унитазы у здания посольства Украины в Москве
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Грузовик, провалившийся под лед на ледовой переправе Хатассы - Павловск в Якутии
В Якутии грузовик провалился под лед
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Иракская федеральная полиция
Очевидец рассказал подробности нападения на демонстрантов в Ираке
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
Лента новостейМолния