Гражданина Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

Кроме того, пограничники во время проверки в пункте пропуска микроавтобуса Volkswagen у одного из пассажиров – гражданина РФ - обнаружили две радиостанции Kenwood, четыре антенны, 13 флэш-носителей и девять сим-карт разных мобильных операторов, десять USB-шнуров, радиоприемник, печать "Зенитный полк" и жетон с надписью "ДМБ РФ". "Иностранец сообщил, что служил в группе российских войск в Приднестровье. Для чего едет на Украину, еще и с таким багажом, "дембель" не смог ответить. После взятия объяснений правоохранители вернули россиянина обратно на территорию Молдавии", - сообщили в погранслужбе.