В Албании 28 человек спасли из-под завалов после землетрясения

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. В Албании спасли 28 человек из-под завалов после сильного землетрясения, сообщил премьер-министр страны Эди Рама.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, погибли 13 человек. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.
"Число людей, спасенных из-под завалов, достигло 28 человек. Спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и (самопровозглашенного) Косово примут участие в поисках на земле", - цитирует премьера Албаниан Daily News.
Отмечается, что многие граждане продолжают числиться пропавшими без вести.
Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.