В Албании 28 человек спасли из-под завалов после землетрясения

"Число людей, спасенных из-под завалов, достигло 28 человек. Спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и (самопровозглашенного) Косово примут участие в поисках на земле", - цитирует премьера Албаниан Daily News.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.