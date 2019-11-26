Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Это произошло 24-26 ноября в рамках реализации договора СНВ-3, уточнили в ведомстве.
"Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности договора", — подчеркивается в релизе.
В Минобороны отметили, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на декабрь.
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.