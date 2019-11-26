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Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-11-26T16:06+0300
https://ria.ru/20191126/1561621424.html
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РИА Новости

Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"

14:59 26.11.2019 (обновлено: 16:06 26.11.2019)
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© Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард
© Минобороны РФ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Это произошло 24-26 ноября в рамках реализации договора СНВ-3, уточнили в ведомстве.

"Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности договора", — подчеркивается в релизе.

В Минобороны отметили, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на декабрь.
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В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Новое оружие РоссииАвангардДоговор СНВ-3Министерство обороны РФРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Зачем?!!!
26 ноября, 15:12
Василий П.
3802005
ну а что в ответку показали и покажут нашим инспекторам ? кукиш с маслом?-хотелось бы знать... для успокоения,так сказать...
26 ноября, 15:36
Владимир Еремин
1720001
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