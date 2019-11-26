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РИА Новости

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

14:51 26.11.2019 (обновлено: 14:54 26.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
"Мы обсудили вопросы, что нет всего технического оборудования, что было, мы обсудили с президентом, чтобы российская сторона вернула все, что было до этого. Можно и больше... хотя бы наше", - цитирует украинского лидера УНИАН.
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Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.
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Возвращение украинских кораблей

На прошлой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
В ФСБ в ответ подчеркнули, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
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