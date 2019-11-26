Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Также главы государств подняли вопрос о продлении договора на транзит газа.

Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.