Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
"Мы обсудили вопросы, что нет всего технического оборудования, что было, мы обсудили с президентом, чтобы российская сторона вернула все, что было до этого. Можно и больше... хотя бы наше", - цитирует украинского лидера УНИАН.
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Также главы государств подняли вопрос о продлении договора на транзит газа.
Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.
Возвращение украинских кораблей
На прошлой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
В ФСБ в ответ подчеркнули, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".