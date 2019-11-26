В Ростове-на-Дону младенец умер после домашних родов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того как новорожденный ребенок скончался в машине скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
По предварительным данным, 21 ноября текущего года жительница Ростова-на-Дону самостоятельно родила дома девочку. Через несколько минут после родов ребенок стал плохо дышать, и мать вызвала скорую помощь.
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"Прибывшие сотрудники скорой помощи произвели реанимационные действия, после чего при транспортировке в Ростовский областной перинатальный центр девочка скончалась в автомобиле скорой помощи", - сказала Гагалаева.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. "Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила она.