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РИА Новости

В Ростове-на-Дону младенец умер после домашних родов

14:49 26.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того как новорожденный ребенок скончался в машине скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
По предварительным данным, 21 ноября текущего года жительница Ростова-на-Дону самостоятельно родила дома девочку. Через несколько минут после родов ребенок стал плохо дышать, и мать вызвала скорую помощь.
Отделение реанимации новорожденных
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"Прибывшие сотрудники скорой помощи произвели реанимационные действия, после чего при транспортировке в Ростовский областной перинатальный центр девочка скончалась в автомобиле скорой помощи", - сказала Гагалаева.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. "Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила она.
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Ростов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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