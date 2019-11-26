Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-26T17:18+0300
https://ria.ru/20191126/1561620460.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156156/73/1561567311_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_cd74761ff72939bf28036093d8750c47.jpg
РИА Новости

"Плачем и молимся": чего ждут на Александрийском подворье в Москве

16:38 26.11.2019 (обновлено: 17:18 26.11.2019)
4366
© РИА Новости / Сергей ПятаковЦерковь Всех Святых на Кулишках в Москве
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Артем Буденный. Известие о приостановке деятельности Александрийского подворья в Москве пока никак не отразилось на работе храма Всех святых на Кулишках, при котором оно находится. Корреспондент РИА Новости посетил подворье и выяснил, что прихожан больше беспокоит уход настоятеля - митрополита Киринского Афанасия и будущее местного хора, который владеет искусством византийского пения.
Ранее в Московском патриархате заявили о приостановке деятельности Александрийского подворья из-за признания Александрийским патриархатом раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Окончательное решение о судьбе подворья примет Синод РПЦ, который пройдет в декабре. Сам храм сейчас открыт и проводит службы по расписанию. Так, в понедельник богослужение здесь началось ровно в 17.30. На нем и побывал корреспондент РИА Новости.
Не хотел раскола
В самой церкви переживают недавнюю вынужденную отставку настоятеля. "Люди очень любят настоятеля и скорбят, что все так сложилось, ведь он здесь 21 год и вырастил целое поколение прихожан. Правда, некоторые вообще не знают о его уходе. Мы вот плачем и молимся: потеря большая", - поделилась работница церковной лавки, представившаяся Викторией.
Пока что на сайте храма Всех святых на Кулишках все еще сказано, что это подворье Александрийской православной церкви в Москве. Посетителей ресурса встречает фотография стоящих рядом патриархов Русской и Александрийской церквей, а митрополит Киринский Афанасий по-прежнему значится настоятелем подворья. Он занял этот пост в 1997 году, когда был поставлен представителем патриарха всея Африки при патриархе Московском и вся Руси. А 8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую "Православную церковь Украины" - неканоническую структуру, созданную на Украине в 2018 году из двух раскольнических организаций.
© Сайт Храма всех святых на Кулишкахмитрополит Киринский Афанасий (с 1997 по 2019 годы - настоятель Храма всех святых на Кулишках)
митрополит Киринский Афанасий (с 1997 по 2019 годы - настоятель Храма всех святых на Кулишках)
© Сайт Храма всех святых на Кулишках
митрополит Киринский Афанасий (с 1997 по 2019 годы - настоятель Храма всех святых на Кулишках)
"Насколько известно, настоятель не был сторонником того, чтобы (в Александрийском патриархате – ред.) признали раскольников: очень не хотел, чтобы среди православных церквей был раскол. Раскол ведь это очень серьезно и может затянуться. А когда будет примирение – никто не знает", - рассуждает прихожанка Марина, которая помогает в храме с уборкой. Вообще здешние верующие против признания украинских раскольников и недоумевают из-за последних действий Александрии. Некоторые работники с тревогой ждут перемен: "Храм уже год закрывается, мы готовимся к капремонту и крыльцо уже сняли, а тут настоятель поменялся".
© Артем БуденныйХрам всех святых на Кулишках, подворье Александрийской православной церкви в Москве , готовится к ремонту (25 ноября 2019 года)
Храм всех святых на Кулишках, подворье Александрийской православной церкви в Москве , готовится к ремонту (25 ноября 2019 года)
© Артем Буденный
Храм всех святых на Кулишках, подворье Александрийской православной церкви в Москве , готовится к ремонту (25 ноября 2019 года)
Византийское пение
В храме также опасаются, что вместе с владыкой Афанасием, носителем греческой культуры, "уйдут" и традиции духовного пения. Хор храма, созданный с открытием подворья в 1999 году, владеет византийским распевом и поет как на церковно-славянском, так и на греческом. А еще при подворье действует и школа греческого языка. Но, по мнению Марины, дело тут не только в языке, а в особой молитвенной и певческой традиции.
"Многие сюда приходят из-за хора – послушать византийский распев. У людей есть внутренний отклик – это возможность молиться по их ощущению. Если хотите послушать, приходите в выходные", - советует женщина.
Как отмечают в приходе, византийское пение представлено в храме на достаточно высоком уровне: "Это традиция, которая уже сложилась: люди изучали эту тему, это их жизнь. Тот опыт, что они накопили, – очень ценное явление. Трудно представить, что это может быть потеряно".
© Артем БуденныйВерующие во время службы в храме всех святых на Кулишках (в прошлом - подворье Александрийской православной церкви в Москве) 25.11.2019
Верующие во время службы в храме всех святых на Кулишках (в прошлом - подворье Александрийской православной церкви в Москве) 25.11.2019
© Артем Буденный
Верующие во время службы в храме всех святых на Кулишках (в прошлом - подворье Александрийской православной церкви в Москве) 25.11.2019
По словам прихожан, хор пока не распускают, да и сам храм еще не перешел к новому настоятелю, которому "предстоит со всем ознакомиться, а уже потом принимать решение". "Будут теперь петь или нет – пока не известно. В остальном же, все по-старому: храм открыт, службы по расписанию", - подытожила сотрудница свечной лавки.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
20 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Соперник Трампа замешан в этом". Стала известна следующая цель Варфоломея
По информации, которую приводит глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ священник Георгий Максимов, Александрийский патриархат содержится на пожертвования из США, Греции и Кипра. По словам Максимова, на данный момент из 37 архиереев Александрийской церкви только пять африканцев и один араб, все остальные - греки. При этом, хотя в Африке сейчас живут десятки тысяч греков, архиереи Александрийского патриархата не из местных греков - все они родом либо из Греции, либо из Кипра. При этом большинство из них там же постоянно и проживают, а в свои епархии в Африке приезжают лишь на главные христианские праздники - Рождество и Пасху.
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
20 ноября, 14:31Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал об этническом национализме в мировом православии
8611653
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияЕпифаний ДуменкоАналитика - Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьМоскваАфрикаГрецияАлександрияСШАВ мире
Рекомендуем
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
"Семейная тайна". Кто и почему слил раскольника Филарета
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Агенты секретной службы в Вашингтоне. 26 ноября 2019
СМИ сообщили о нарушении воздушного пространства Вашингтона
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Поднятые вверх руки
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Названы лучшие российские города по качеству жизни
Христос Пантократор – фреска Феофана Грека (раскрашено на компьютере)
Неизвестные забросали камнями здание "непокорной" митрополии в Греции
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния