"Плачем и молимся": чего ждут на Александрийском подворье в Москве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Артем Буденный. Известие о приостановке деятельности Александрийского подворья в Москве пока никак не отразилось на работе храма Всех святых на Кулишках, при котором оно находится. Корреспондент РИА Новости посетил подворье и выяснил, что прихожан больше беспокоит уход настоятеля - митрополита Киринского Афанасия и будущее местного хора, который владеет искусством византийского пения.

Ранее в Московском патриархате заявили о приостановке деятельности Александрийского подворья из-за признания Александрийским патриархатом раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Окончательное решение о судьбе подворья примет Синод РПЦ, который пройдет в декабре. Сам храм сейчас открыт и проводит службы по расписанию. Так, в понедельник богослужение здесь началось ровно в 17.30. На нем и побывал корреспондент РИА Новости.

Не хотел раскола

В самой церкви переживают недавнюю вынужденную отставку настоятеля. "Люди очень любят настоятеля и скорбят, что все так сложилось, ведь он здесь 21 год и вырастил целое поколение прихожан. Правда, некоторые вообще не знают о его уходе. Мы вот плачем и молимся: потеря большая", - поделилась работница церковной лавки, представившаяся Викторией.

Пока что на сайте храма Всех святых на Кулишках все еще сказано, что это подворье Александрийской православной церкви в Москве. Посетителей ресурса встречает фотография стоящих рядом патриархов Русской и Александрийской церквей, а митрополит Киринский Афанасий по-прежнему значится настоятелем подворья. Он занял этот пост в 1997 году, когда был поставлен представителем патриарха всея Африки при патриархе Московском и вся Руси. А 8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую "Православную церковь Украины" - неканоническую структуру, созданную на Украине в 2018 году из двух раскольнических организаций.

© Сайт Храма всех святых на Кулишках митрополит Киринский Афанасий (с 1997 по 2019 годы - настоятель Храма всех святых на Кулишках) © Сайт Храма всех святых на Кулишках митрополит Киринский Афанасий (с 1997 по 2019 годы - настоятель Храма всех святых на Кулишках)

"Насколько известно, настоятель не был сторонником того, чтобы (в Александрийском патриархате – ред.) признали раскольников: очень не хотел, чтобы среди православных церквей был раскол. Раскол ведь это очень серьезно и может затянуться. А когда будет примирение – никто не знает", - рассуждает прихожанка Марина, которая помогает в храме с уборкой. Вообще здешние верующие против признания украинских раскольников и недоумевают из-за последних действий Александрии. Некоторые работники с тревогой ждут перемен: "Храм уже год закрывается, мы готовимся к капремонту и крыльцо уже сняли, а тут настоятель поменялся".

© Артем Буденный Храм всех святых на Кулишках, подворье Александрийской православной церкви в Москве , готовится к ремонту (25 ноября 2019 года) © Артем Буденный Храм всех святых на Кулишках, подворье Александрийской православной церкви в Москве , готовится к ремонту (25 ноября 2019 года)

Византийское пение

В храме также опасаются, что вместе с владыкой Афанасием, носителем греческой культуры, "уйдут" и традиции духовного пения. Хор храма, созданный с открытием подворья в 1999 году, владеет византийским распевом и поет как на церковно-славянском, так и на греческом. А еще при подворье действует и школа греческого языка. Но, по мнению Марины, дело тут не только в языке, а в особой молитвенной и певческой традиции.

"Многие сюда приходят из-за хора – послушать византийский распев. У людей есть внутренний отклик – это возможность молиться по их ощущению. Если хотите послушать, приходите в выходные", - советует женщина.

Как отмечают в приходе, византийское пение представлено в храме на достаточно высоком уровне: "Это традиция, которая уже сложилась: люди изучали эту тему, это их жизнь. Тот опыт, что они накопили, – очень ценное явление. Трудно представить, что это может быть потеряно".

© Артем Буденный Верующие во время службы в храме всех святых на Кулишках (в прошлом - подворье Александрийской православной церкви в Москве) 25.11.2019 © Артем Буденный Верующие во время службы в храме всех святых на Кулишках (в прошлом - подворье Александрийской православной церкви в Москве) 25.11.2019

По словам прихожан, хор пока не распускают, да и сам храм еще не перешел к новому настоятелю, которому "предстоит со всем ознакомиться, а уже потом принимать решение". "Будут теперь петь или нет – пока не известно. В остальном же, все по-старому: храм открыт, службы по расписанию", - подытожила сотрудница свечной лавки.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.