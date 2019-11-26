Москвичей предупредили о повышении уровня загрязнения воздуха

Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.

Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.