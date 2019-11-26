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РИА Новости

Москвичей предупредили о повышении уровня загрязнения воздуха

14:44 26.11.2019 (обновлено: 14:45 26.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кратковременное ухудшение условий рассеивания ожидается в ночные и утренние часы 27 ноября в Москве, в дневные часы метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Двадцать седьмого ноября 2019 года в ночные и утренние часы ожидается кратковременное ухудшение условий рассеивания, в дневные часы метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.
Города России. Москва
Вчера, 19:49
Врач рассказал, как пережить грядущую "атмосферную впадину"
По данным экологов, во вторник в Москве по состоянию на 12:00 максимально допустимые разовые концентрации (ПДК) контролируемых загрязняющих веществ в воздухе на жилых территориях находятся ниже предельно допустимых значений.
"Вблизи автотрасс максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,2 ПДК, диоксид азота – 0,3 ПДК, оксид азота – 1,27 ПДК, диоксид серы – менее 0,1 ПДК", - сообщает пресс-служба департамента.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДК, диоксид азота – 0,2 ПДК, оксид азота – 0,2 ПДК, диоксид серы – менее 0,1 ПДК, приземный озон – 0,1 ПДК, взвешенные частицы РМ10 – 0,5 ПДК. Что касается сероводорода, порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен, уточнили в департаменте.
Не забывается такое никогда, или Самые необычные зимы в Москве
© РИА Новости / Николай Максимов

Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.

Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.

Студенты из Сомали, обучающиеся в МГУ, у главного здания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова на Ленинских горах
1 из 7

Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.

Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.

© РИА Новости / Николай Максимов
© РИА Новости / РИА Новости

Рассуждая о самой морозной зиме в столице, многие проводят аналогию с военным периодом, указывая, что именно сильный холод отчасти не позволил фашистам захватить Москву в начале Великой Отечественной войны. Тем не менее, сильнейшие морозы в истории наблюдений были зафиксированы за год до печальных событий. В сезон 1940-1941 годов минус достиг отметки 42 градуса.

В этом году москвичи начали зябнуть дома еще в первой половине сентября, поэтому отопительный сезон начался раньше времени. Причем городские службы справились с этой задачей за три дня, вместо отведенных пяти.

Партизаны минируют железнодорожные пути под Москвой
2 из 7

Рассуждая о самой морозной зиме в столице, многие проводят аналогию с военным периодом, указывая, что именно сильный холод отчасти не позволил фашистам захватить Москву в начале Великой Отечественной войны. Тем не менее, сильнейшие морозы в истории наблюдений были зафиксированы за год до печальных событий. В сезон 1940-1941 годов минус достиг отметки 42 градуса.

В этом году москвичи начали зябнуть дома еще в первой половине сентября, поэтому отопительный сезон начался раньше времени. Причем городские службы справились с этой задачей за три дня, вместо отведенных пяти.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Давид Шоломович

Большую часть зимы 1954 года москвичи провели без снега. Тогда и был установлен рекорд по минимальному количеству осадков в этот сезон – 46 миллиметров, что составило треть от нормы. По словам метеорологов, время года было больше похоже на позднюю осень, которую в феврале немного разбавили заморозки.

Московский Кремль зимой
3 из 7

Большую часть зимы 1954 года москвичи провели без снега. Тогда и был установлен рекорд по минимальному количеству осадков в этот сезон – 46 миллиметров, что составило треть от нормы. По словам метеорологов, время года было больше похоже на позднюю осень, которую в феврале немного разбавили заморозки.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / Борис Приходько

Если говорить об осадках, то стоит упомянуть самые поздние снегопады, которые пришлись на весну. Снегопад 23 мая 1980 года является самым запоздалым в истории метеонаблюдений. Не по срокам, но по объемам конкуренцию ему составили апрельские дни 1971 и 1998 года, когда снежный покров продержался несколько дней.

В советские годы снег вывозился за город в поля, "чтобы они напитались влагой", как сообщали москвичам дикторы телевидения. Сейчас же часть снега отправляется на снегосплавные пункты, где он топится с помощью тепла сточных вод и дизтоплива. Талая вода фильтруется и отправляется в ливнесток.

Ранняя весна в Измайловском парке
4 из 7

Если говорить об осадках, то стоит упомянуть самые поздние снегопады, которые пришлись на весну. Снегопад 23 мая 1980 года является самым запоздалым в истории метеонаблюдений. Не по срокам, но по объемам конкуренцию ему составили апрельские дни 1971 и 1998 года, когда снежный покров продержался несколько дней.

В советские годы снег вывозился за город в поля, "чтобы они напитались влагой", как сообщали москвичам дикторы телевидения. Сейчас же часть снега отправляется на снегосплавные пункты, где он топится с помощью тепла сточных вод и дизтоплива. Талая вода фильтруется и отправляется в ливнесток.

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Н. Рахманов

Несмотря на то, что за последние 10 лет москвичи привыкли к мягким и комфортным зимам, самый теплый сезон случился в 1960-1961 годах. Тогда в декабре синоптики зафиксировали 26 дней оттепели, а его средняя температура составила 0,1 градуса. В целом же средние показатели температуры за все три зимних месяца существенно превысили норму, в довесок тогда был один из самых теплых февралей в истории. При этом и осадки тоже не баловали горожан, уступив сезонной норме почти в два раза.

Метромост через Москву-реку на Смоленской набережной. На заднем плане Бородинский мост
5 из 7

Несмотря на то, что за последние 10 лет москвичи привыкли к мягким и комфортным зимам, самый теплый сезон случился в 1960-1961 годах. Тогда в декабре синоптики зафиксировали 26 дней оттепели, а его средняя температура составила 0,1 градуса. В целом же средние показатели температуры за все три зимних месяца существенно превысили норму, в довесок тогда был один из самых теплых февралей в истории. При этом и осадки тоже не баловали горожан, уступив сезонной норме почти в два раза.

© РИА Новости / Н. Рахманов
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Впрочем, зима не всегда приходит строго в соответствии с календарем, чему свидетельство – октябрь 2016 года. Первый снег выпал 27 октября, за пару дней образовав устойчивый снежный покров. А в ноябре число снежных дней достигло 20. Такое количество осадков сопровождалось холодной погодой, которая была ниже климатической нормы в этот сезон.

Снег в Москве
6 из 7

Впрочем, зима не всегда приходит строго в соответствии с календарем, чему свидетельство – октябрь 2016 года. Первый снег выпал 27 октября, за пару дней образовав устойчивый снежный покров. А в ноябре число снежных дней достигло 20. Такое количество осадков сопровождалось холодной погодой, которая была ниже климатической нормы в этот сезон.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Еще одно природное явление, хотя и не установило рекорд, но точно удивило жителей города: ледяной дождь в декабре 2010 года продолжался двое суток. Это привело к нарушению привычной жизни Москвы, так как из-за обледеневших линий электропередач работа аэропортов и вокзалов была частично парализована. Значительный урон ожидаемо понесли автовладельцы, не обошлось без травм и среди пешеходов. Примечательно, что образовавшийся на улицах лед толщиной в три сантиметра продержался несколько недель.

Для борьбы с гололедом в столице предусмотрены специальные машины, разбрасывающие противогололедный материал. А на небольших улицах и внутри дворов с этой задачей справляются дворники. Также они скалывают ледяной наст и сгребают его вместе со снегом.

Последствия ледяного дождя в Москве
7 из 7

Еще одно природное явление, хотя и не установило рекорд, но точно удивило жителей города: ледяной дождь в декабре 2010 года продолжался двое суток. Это привело к нарушению привычной жизни Москвы, так как из-за обледеневших линий электропередач работа аэропортов и вокзалов была частично парализована. Значительный урон ожидаемо понесли автовладельцы, не обошлось без травм и среди пешеходов. Примечательно, что образовавшийся на улицах лед толщиной в три сантиметра продержался несколько недель.

Для борьбы с гололедом в столице предусмотрены специальные машины, разбрасывающие противогололедный материал. А на небольших улицах и внутри дворов с этой задачей справляются дворники. Также они скалывают ледяной наст и сгребают его вместе со снегом.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.

Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.

© РИА Новости / Николай Максимов
2 из 7

Рассуждая о самой морозной зиме в столице, многие проводят аналогию с военным периодом, указывая, что именно сильный холод отчасти не позволил фашистам захватить Москву в начале Великой Отечественной войны. Тем не менее, сильнейшие морозы в истории наблюдений были зафиксированы за год до печальных событий. В сезон 1940-1941 годов минус достиг отметки 42 градуса.

В этом году москвичи начали зябнуть дома еще в первой половине сентября, поэтому отопительный сезон начался раньше времени. Причем городские службы справились с этой задачей за три дня, вместо отведенных пяти.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 7

Большую часть зимы 1954 года москвичи провели без снега. Тогда и был установлен рекорд по минимальному количеству осадков в этот сезон – 46 миллиметров, что составило треть от нормы. По словам метеорологов, время года было больше похоже на позднюю осень, которую в феврале немного разбавили заморозки.

© РИА Новости / Давид Шоломович
4 из 7

Если говорить об осадках, то стоит упомянуть самые поздние снегопады, которые пришлись на весну. Снегопад 23 мая 1980 года является самым запоздалым в истории метеонаблюдений. Не по срокам, но по объемам конкуренцию ему составили апрельские дни 1971 и 1998 года, когда снежный покров продержался несколько дней.

В советские годы снег вывозился за город в поля, "чтобы они напитались влагой", как сообщали москвичам дикторы телевидения. Сейчас же часть снега отправляется на снегосплавные пункты, где он топится с помощью тепла сточных вод и дизтоплива. Талая вода фильтруется и отправляется в ливнесток.

© РИА Новости / Борис Приходько
5 из 7

Несмотря на то, что за последние 10 лет москвичи привыкли к мягким и комфортным зимам, самый теплый сезон случился в 1960-1961 годах. Тогда в декабре синоптики зафиксировали 26 дней оттепели, а его средняя температура составила 0,1 градуса. В целом же средние показатели температуры за все три зимних месяца существенно превысили норму, в довесок тогда был один из самых теплых февралей в истории. При этом и осадки тоже не баловали горожан, уступив сезонной норме почти в два раза.

© РИА Новости / Н. Рахманов
6 из 7

Впрочем, зима не всегда приходит строго в соответствии с календарем, чему свидетельство – октябрь 2016 года. Первый снег выпал 27 октября, за пару дней образовав устойчивый снежный покров. А в ноябре число снежных дней достигло 20. Такое количество осадков сопровождалось холодной погодой, которая была ниже климатической нормы в этот сезон.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
7 из 7

Еще одно природное явление, хотя и не установило рекорд, но точно удивило жителей города: ледяной дождь в декабре 2010 года продолжался двое суток. Это привело к нарушению привычной жизни Москвы, так как из-за обледеневших линий электропередач работа аэропортов и вокзалов была частично парализована. Значительный урон ожидаемо понесли автовладельцы, не обошлось без травм и среди пешеходов. Примечательно, что образовавшийся на улицах лед толщиной в три сантиметра продержался несколько недель.

Для борьбы с гололедом в столице предусмотрены специальные машины, разбрасывающие противогололедный материал. А на небольших улицах и внутри дворов с этой задачей справляются дворники. Также они скалывают ледяной наст и сгребают его вместе со снегом.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
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