Москвичей предупредили о повышении уровня загрязнения воздуха

Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.
Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.
Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.
Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.
Рассуждая о самой морозной зиме в столице, многие проводят аналогию с военным периодом, указывая, что именно сильный холод отчасти не позволил фашистам захватить Москву в начале Великой Отечественной войны. Тем не менее, сильнейшие морозы в истории наблюдений были зафиксированы за год до печальных событий. В сезон 1940-1941 годов минус достиг отметки 42 градуса.
В этом году москвичи начали зябнуть дома еще в первой половине сентября, поэтому отопительный сезон начался раньше времени. Причем городские службы справились с этой задачей за три дня, вместо отведенных пяти.
Рассуждая о самой морозной зиме в столице, многие проводят аналогию с военным периодом, указывая, что именно сильный холод отчасти не позволил фашистам захватить Москву в начале Великой Отечественной войны. Тем не менее, сильнейшие морозы в истории наблюдений были зафиксированы за год до печальных событий. В сезон 1940-1941 годов минус достиг отметки 42 градуса.
В этом году москвичи начали зябнуть дома еще в первой половине сентября, поэтому отопительный сезон начался раньше времени. Причем городские службы справились с этой задачей за три дня, вместо отведенных пяти.
Большую часть зимы 1954 года москвичи провели без снега. Тогда и был установлен рекорд по минимальному количеству осадков в этот сезон – 46 миллиметров, что составило треть от нормы. По словам метеорологов, время года было больше похоже на позднюю осень, которую в феврале немного разбавили заморозки.
Большую часть зимы 1954 года москвичи провели без снега. Тогда и был установлен рекорд по минимальному количеству осадков в этот сезон – 46 миллиметров, что составило треть от нормы. По словам метеорологов, время года было больше похоже на позднюю осень, которую в феврале немного разбавили заморозки.
Если говорить об осадках, то стоит упомянуть самые поздние снегопады, которые пришлись на весну. Снегопад 23 мая 1980 года является самым запоздалым в истории метеонаблюдений. Не по срокам, но по объемам конкуренцию ему составили апрельские дни 1971 и 1998 года, когда снежный покров продержался несколько дней.
В советские годы снег вывозился за город в поля, "чтобы они напитались влагой", как сообщали москвичам дикторы телевидения. Сейчас же часть снега отправляется на снегосплавные пункты, где он топится с помощью тепла сточных вод и дизтоплива. Талая вода фильтруется и отправляется в ливнесток.
Если говорить об осадках, то стоит упомянуть самые поздние снегопады, которые пришлись на весну. Снегопад 23 мая 1980 года является самым запоздалым в истории метеонаблюдений. Не по срокам, но по объемам конкуренцию ему составили апрельские дни 1971 и 1998 года, когда снежный покров продержался несколько дней.
В советские годы снег вывозился за город в поля, "чтобы они напитались влагой", как сообщали москвичам дикторы телевидения. Сейчас же часть снега отправляется на снегосплавные пункты, где он топится с помощью тепла сточных вод и дизтоплива. Талая вода фильтруется и отправляется в ливнесток.
Несмотря на то, что за последние 10 лет москвичи привыкли к мягким и комфортным зимам, самый теплый сезон случился в 1960-1961 годах. Тогда в декабре синоптики зафиксировали 26 дней оттепели, а его средняя температура составила 0,1 градуса. В целом же средние показатели температуры за все три зимних месяца существенно превысили норму, в довесок тогда был один из самых теплых февралей в истории. При этом и осадки тоже не баловали горожан, уступив сезонной норме почти в два раза.
Несмотря на то, что за последние 10 лет москвичи привыкли к мягким и комфортным зимам, самый теплый сезон случился в 1960-1961 годах. Тогда в декабре синоптики зафиксировали 26 дней оттепели, а его средняя температура составила 0,1 градуса. В целом же средние показатели температуры за все три зимних месяца существенно превысили норму, в довесок тогда был один из самых теплых февралей в истории. При этом и осадки тоже не баловали горожан, уступив сезонной норме почти в два раза.
Впрочем, зима не всегда приходит строго в соответствии с календарем, чему свидетельство – октябрь 2016 года. Первый снег выпал 27 октября, за пару дней образовав устойчивый снежный покров. А в ноябре число снежных дней достигло 20. Такое количество осадков сопровождалось холодной погодой, которая была ниже климатической нормы в этот сезон.
Впрочем, зима не всегда приходит строго в соответствии с календарем, чему свидетельство – октябрь 2016 года. Первый снег выпал 27 октября, за пару дней образовав устойчивый снежный покров. А в ноябре число снежных дней достигло 20. Такое количество осадков сопровождалось холодной погодой, которая была ниже климатической нормы в этот сезон.
Еще одно природное явление, хотя и не установило рекорд, но точно удивило жителей города: ледяной дождь в декабре 2010 года продолжался двое суток. Это привело к нарушению привычной жизни Москвы, так как из-за обледеневших линий электропередач работа аэропортов и вокзалов была частично парализована. Значительный урон ожидаемо понесли автовладельцы, не обошлось без травм и среди пешеходов. Примечательно, что образовавшийся на улицах лед толщиной в три сантиметра продержался несколько недель.
Для борьбы с гололедом в столице предусмотрены специальные машины, разбрасывающие противогололедный материал. А на небольших улицах и внутри дворов с этой задачей справляются дворники. Также они скалывают ледяной наст и сгребают его вместе со снегом.
Еще одно природное явление, хотя и не установило рекорд, но точно удивило жителей города: ледяной дождь в декабре 2010 года продолжался двое суток. Это привело к нарушению привычной жизни Москвы, так как из-за обледеневших линий электропередач работа аэропортов и вокзалов была частично парализована. Значительный урон ожидаемо понесли автовладельцы, не обошлось без травм и среди пешеходов. Примечательно, что образовавшийся на улицах лед толщиной в три сантиметра продержался несколько недель.
Для борьбы с гололедом в столице предусмотрены специальные машины, разбрасывающие противогололедный материал. А на небольших улицах и внутри дворов с этой задачей справляются дворники. Также они скалывают ледяной наст и сгребают его вместе со снегом.
Самая снежная зима была в 1965-1966 годах. Тогда выпало 249 миллиметров осадков. К этому рекорду мог приблизиться аналогичный период два года назад, но тогда объем накрывшего Москву снега составил 217 миллиметров. Примечательно, что фактически зима 2017-2018 годов эффектно продолжилась сильнейшим за 100 лет снегопадом, который обрушился на Москву 4 марта.
Уборкой снега и приведением в порядок города коммунальные службы занимаются круглосуточно. Причем, к сюрпризам зимы они начинают готовиться еще летом, проводя техническое обслуживание техники. Бороться со снегопадами будут и лаповый снегопогрузчик, и шнекороторный снегоочиститель, и другие машины. Хотя пока что зима не хочет выдавать.
Рассуждая о самой морозной зиме в столице, многие проводят аналогию с военным периодом, указывая, что именно сильный холод отчасти не позволил фашистам захватить Москву в начале Великой Отечественной войны. Тем не менее, сильнейшие морозы в истории наблюдений были зафиксированы за год до печальных событий. В сезон 1940-1941 годов минус достиг отметки 42 градуса.
В этом году москвичи начали зябнуть дома еще в первой половине сентября, поэтому отопительный сезон начался раньше времени. Причем городские службы справились с этой задачей за три дня, вместо отведенных пяти.
Большую часть зимы 1954 года москвичи провели без снега. Тогда и был установлен рекорд по минимальному количеству осадков в этот сезон – 46 миллиметров, что составило треть от нормы. По словам метеорологов, время года было больше похоже на позднюю осень, которую в феврале немного разбавили заморозки.
Если говорить об осадках, то стоит упомянуть самые поздние снегопады, которые пришлись на весну. Снегопад 23 мая 1980 года является самым запоздалым в истории метеонаблюдений. Не по срокам, но по объемам конкуренцию ему составили апрельские дни 1971 и 1998 года, когда снежный покров продержался несколько дней.
В советские годы снег вывозился за город в поля, "чтобы они напитались влагой", как сообщали москвичам дикторы телевидения. Сейчас же часть снега отправляется на снегосплавные пункты, где он топится с помощью тепла сточных вод и дизтоплива. Талая вода фильтруется и отправляется в ливнесток.
Несмотря на то, что за последние 10 лет москвичи привыкли к мягким и комфортным зимам, самый теплый сезон случился в 1960-1961 годах. Тогда в декабре синоптики зафиксировали 26 дней оттепели, а его средняя температура составила 0,1 градуса. В целом же средние показатели температуры за все три зимних месяца существенно превысили норму, в довесок тогда был один из самых теплых февралей в истории. При этом и осадки тоже не баловали горожан, уступив сезонной норме почти в два раза.
Впрочем, зима не всегда приходит строго в соответствии с календарем, чему свидетельство – октябрь 2016 года. Первый снег выпал 27 октября, за пару дней образовав устойчивый снежный покров. А в ноябре число снежных дней достигло 20. Такое количество осадков сопровождалось холодной погодой, которая была ниже климатической нормы в этот сезон.
Еще одно природное явление, хотя и не установило рекорд, но точно удивило жителей города: ледяной дождь в декабре 2010 года продолжался двое суток. Это привело к нарушению привычной жизни Москвы, так как из-за обледеневших линий электропередач работа аэропортов и вокзалов была частично парализована. Значительный урон ожидаемо понесли автовладельцы, не обошлось без травм и среди пешеходов. Примечательно, что образовавшийся на улицах лед толщиной в три сантиметра продержался несколько недель.
Для борьбы с гололедом в столице предусмотрены специальные машины, разбрасывающие противогололедный материал. А на небольших улицах и внутри дворов с этой задачей справляются дворники. Также они скалывают ледяной наст и сгребают его вместе со снегом.