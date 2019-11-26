Мордовский агропром продемонстрировал рекордные показатели

"Сегодня в расчете на одного жителя регион занимает первое место в России по производству молока и яиц, шестое - по производству мяса. Валовой сбор зерна составил 1 миллион 356 тысяч тонн при средней урожайности почти 31 центнер с гектара. Это самая высокая урожайность в Приволжском федеральном округе. Собран рекордный урожай зеленого горошка — 5,8 тысячи тонн, а также масличных культур — 80 тысяч тонн", - говорится в сообщении.