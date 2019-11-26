Мордовский агропром продемонстрировал рекордные показатели

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Показатели агропромышленного комплекса Мордовии растут седьмой год подряд, сельхозпроизводители собирают рекордные урожаи, сообщает пресс-служба главы республики.
Всего за 10 месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 62,3 миллиарда рублей – это 107,7% к январю-октябрю 2018 года.
"Сегодня в расчете на одного жителя регион занимает первое место в России по производству молока и яиц, шестое - по производству мяса. Валовой сбор зерна составил 1 миллион 356 тысяч тонн при средней урожайности почти 31 центнер с гектара. Это самая высокая урожайность в Приволжском федеральном округе. Собран рекордный урожай зеленого горошка — 5,8 тысячи тонн, а также масличных культур — 80 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По словам главы Мордовии Владимира Волкова, достичь большинства результатов удалось благодаря государственной поддержке села.
"Действующий механизм льготного кредитования позволил нашим аграриям привлечь в этом году 12 миллиардов рублей кредитных средств. Объем господдержки сельхозпроизводителей составил почти 3,3 миллиарда рублей. Мордовия является участником нацпроекта по наращиванию экспорта продукции АПК. В течение 5 лет объемы поставок нашей сельхозпродукции за рубеж должны вырасти минимум в 3 раза, до 50-60 миллионов долларов. И это минимальная планка, которую никто не ограничивает", — сказал Волков.
Отмечается, что сегодня Мордовия полностью обеспечивает себя качественными продуктами питания и свыше 60% производимой сельскохозяйственной продукции поставляет за пределы республики. Сельское хозяйство обеспечивает занятость 20% населения республики.