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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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РИА Новости

Мордовский агропром продемонстрировал рекордные показатели

14:38 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Показатели агропромышленного комплекса Мордовии растут седьмой год подряд, сельхозпроизводители собирают рекордные урожаи, сообщает пресс-служба главы республики.
Всего за 10 месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 62,3 миллиарда рублей – это 107,7% к январю-октябрю 2018 года.
"Сегодня в расчете на одного жителя регион занимает первое место в России по производству молока и яиц, шестое - по производству мяса. Валовой сбор зерна составил 1 миллион 356 тысяч тонн при средней урожайности почти 31 центнер с гектара. Это самая высокая урожайность в Приволжском федеральном округе. Собран рекордный урожай зеленого горошка — 5,8 тысячи тонн, а также масличных культур — 80 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По словам главы Мордовии Владимира Волкова, достичь большинства результатов удалось благодаря государственной поддержке села.
"Действующий механизм льготного кредитования позволил нашим аграриям привлечь в этом году 12 миллиардов рублей кредитных средств. Объем господдержки сельхозпроизводителей составил почти 3,3 миллиарда рублей. Мордовия является участником нацпроекта по наращиванию экспорта продукции АПК. В течение 5 лет объемы поставок нашей сельхозпродукции за рубеж должны вырасти минимум в 3 раза, до 50-60 миллионов долларов. И это минимальная планка, которую никто не ограничивает", — сказал Волков.
Отмечается, что сегодня Мордовия полностью обеспечивает себя качественными продуктами питания и свыше 60% производимой сельскохозяйственной продукции поставляет за пределы республики. Сельское хозяйство обеспечивает занятость 20% населения республики.
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
Вчера, 17:20Республика Мордовия
Власти Мордовии рассказали об экспорте промышленной продукции
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияЭкономика
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