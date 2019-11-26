Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T14:38+0300
https://ria.ru/20191126/1561615067.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155943/79/1559437930_0:192:3297:2047_1036x0_80_0_0_cfb6bde83aca3c275ed6a4b2f2eacc63.jpg
РИА Новости

Катар выразил интерес к поставкам зерна из России

14:34 26.11.2019 (обновлено: 14:38 26.11.2019)
223
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ДОХА, 26 ноя - РИА Новости. Катар заинтересован в увеличении поставок зерновых из России и ведет работу с российскими сельхозпроизводителями в этом направлении, сообщил во вторник РИА Новости на полях конференции по продовольственной безопасности глава управления по продовольственной безопасности министерства муниципалитетов и окружающей среды Катара Масуд аль-Марри.
"В первую очередь Катар заинтересован в поставках из России сельхозпродукции, которая может храниться долгое время, поскольку ее приходится ввозить морским путем, что занимает время. Это в основном зерновые, пшеница. Поставки зерновых из России уже идут, но пока не в достаточных количествах", - отметил аль-Марри.
Он указал, что министерство получило список сельхозпродукции, которые могут поставлять российские производители, и выбрало ряд интересующих Катар позиций, чтобы обратить на них внимание катарских предпринимателей. "Сейчас катарские компании ведут переговоры для налаживания стабильных поставок этой продукции в эмират", - добавил представитель министерства.
По его словам, поставки продуктов с коротким сроком хранения из России в Катар самолетами невыгодны из-за высокой цены доставки, однако, власти эмирата рассматривают все предложения, чтобы диверсифицировать поставки продовольствия в страну.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
23 октября, 11:25Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку
Введенная в 2017 году соседними с Катаром арабскими странами транспортная блокада, в результате которой эмират лишился прежних поставок продуктов из ОАЭ и Саудовской Аравии, вынудила Доху принять план обеспечения продовольственной безопасности, предусматривающий самообеспечение основными продуктами.
1400000
Обсудить 0
КатарРоссияЭкономика
Рекомендуем
Флаги Китая и России
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов
Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) Берлин на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон
Лавров рассказал о потоке туристов из России в Исландию
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат раскритиковал доводы против "Северного потока — 2"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде
Глава МИД Норвегии заявила об отсутствии признаков "комы" НАТО
Наблюдатель ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал отказаться от доллара в пользу национальной валюты
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Рабочий на газовой станции на Украине
Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом
Флаги США и Китая
Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российские авиакомпании в 2021 году получат шесть самолетов МС-21
Полицейский в Индии
В Индии задержали российского туриста без паспорта
Певица София Ротару
Владимир Винокур обратился к Софии Ротару в соцсети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Лента новостейМолния