Катар выразил интерес к поставкам зерна из России

Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае

ДОХА, 26 ноя - РИА Новости. Катар заинтересован в увеличении поставок зерновых из России и ведет работу с российскими сельхозпроизводителями в этом направлении, сообщил во вторник РИА Новости на полях конференции по продовольственной безопасности глава управления по продовольственной безопасности министерства муниципалитетов и окружающей среды Катара Масуд аль-Марри.

"В первую очередь Катар заинтересован в поставках из России сельхозпродукции, которая может храниться долгое время, поскольку ее приходится ввозить морским путем, что занимает время. Это в основном зерновые, пшеница. Поставки зерновых из России уже идут, но пока не в достаточных количествах", - отметил аль-Марри.

Он указал, что министерство получило список сельхозпродукции, которые могут поставлять российские производители, и выбрало ряд интересующих Катар позиций, чтобы обратить на них внимание катарских предпринимателей. "Сейчас катарские компании ведут переговоры для налаживания стабильных поставок этой продукции в эмират", - добавил представитель министерства.

По его словам, поставки продуктов с коротким сроком хранения из России в Катар самолетами невыгодны из-за высокой цены доставки, однако, власти эмирата рассматривают все предложения, чтобы диверсифицировать поставки продовольствия в страну.