Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Опасения Опасения ЦБ РФ по поводу риска утери данных россиян в результате создания крупнейшими банками страны так называемых собственных экосистем оправданы, прокомментировал РИА Новости коммерческий директор компании Chronopay Сергей Алпатов.

В частности, из российских банков экосистемы развивают государственные Сбербанк и ВТБ и частный "Тинькофф банк". При этом ЦБ РФ в докладе о конкуренции, опубликованном в понедельник, уделил внимание создаваемым крупными банками экосистемам. Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.

"Центробанк явно не зря переживает о потенциальных проблемах. Кража личной информации граждан происходит регулярно... Угроза потери данных в случае если экосистемы банков заменят государственные институты вполне реальна и очень опасна", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что в российском законодательстве прописана довольно мягкая ответственность юридических лиц за ошибки в области кибербезопасности. "В Европе и США штрафы могут достигать 1% от выручки банка, поэтому сами банки жестко контролируют эту сферу, а российские игроки финансового рынка пока не все используют превентивные меры защиты информации проактивно", - заключил Алпатов.

Одним из самых резонансных случаев утечки баз данных за последнее время стал инцидент, о котором сообщил в октябре Сбербанк. Банку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.