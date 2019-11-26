В Москве эвакуировали колледж из-за угрозы минирования

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не менее 700 человек эвакуировали во вторник днем из юридического колледжа на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение с угрозой взрыва в юридическом колледже на улице Шипиловская. В целях безопасности из здания выведено более 700 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в колледже проводится проверка.
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