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РИА Новости

В Москве эвакуировали колледж из-за угрозы минирования

14:30 26.11.2019 (обновлено: 15:52 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не менее 700 человек эвакуировали во вторник днем из юридического колледжа на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение с угрозой взрыва в юридическом колледже на улице Шипиловская. В целях безопасности из здания выведено более 700 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в колледже проводится проверка.
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