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РИА Новости

Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко

14:30 26.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Печерский районный суд Киева предоставил доступ следователям Государственного бюро расследований к паспортам пятого президента Украины Петра Порошенко, соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Ранее Печерский райсуд Киева предоставил доступ следователям Госбюро расследований Украины и прокурорам к доходам Порошенко.
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"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить следователям следственной группы Первого управления организации досудебных расследований… и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении министерства иностранных дел Украины", - говорится в решении суда.
Отмечается, что правоохранителям предоставили доступ к данным служебного и дипломатического паспортов Порошенко на один месяц, решение принято в рамках расследования относительно поездки Порошенко с семьей на Мальдивы под чужими именами.
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.
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