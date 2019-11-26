Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко

"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить следователям следственной группы Первого управления организации досудебных расследований… и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении министерства иностранных дел Украины", - говорится в решении суда.

Отмечается, что правоохранителям предоставили доступ к данным служебного и дипломатического паспортов Порошенко на один месяц, решение принято в рамках расследования относительно поездки Порошенко с семьей на Мальдивы под чужими именами.

Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.