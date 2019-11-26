Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко

КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Печерский районный суд Киева предоставил доступ следователям Государственного бюро расследований к паспортам пятого президента Украины Петра Порошенко, соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Ранее Печерский райсуд Киева предоставил доступ следователям Госбюро расследований Украины и прокурорам к доходам Порошенко.
"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить следователям следственной группы Первого управления организации досудебных расследований… и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении министерства иностранных дел Украины", - говорится в решении суда.
Отмечается, что правоохранителям предоставили доступ к данным служебного и дипломатического паспортов Порошенко на один месяц, решение принято в рамках расследования относительно поездки Порошенко с семьей на Мальдивы под чужими именами.
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.
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