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РИА Новости

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

14:33 26.11.2019 (обновлено: 15:53 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Он пояснил, что эти изменения нужно прописать в Трудовом кодексе.
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Депутат предложил отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск. Таким образом, каждым сможет решать, работать или отдыхать в этот период.

"Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой", — пояснил Нилов.

Кроме того, 31 декабря, по его словам, нельзя назвать полноценным рабочим днем, так как "на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы".
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Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Это решение он объяснил тем, что женщины, как правило, берут подготовку к новогоднему празднику на себя.
В свою очередь, в Роструде рассказали, как можно по закону продлить новогодние каникулы. В ведомстве отметили, что работник может взять отпуск даже 9 января. Для этого нужно заранее обозначить эти даты в графике отпусков и договориться с работодателем.
За две недели до начала отпуска сотрудник должен быть о нем уведомлен – под подпись.
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Новый год—2020Новый ГодЯрослав НиловСергей ЖвачкинКПРФГосдума РФМоскваТамара ПлетневаТомская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Реальными проблемами занимайтесь, клоуны!!!!!!!!! У нас семьи с детьми стали отдыхать в эти каникулы! Спрос на внутренний туризм большой в эти дни и продолжает увеличиваться каждый год! Дети родителей свои чаще видят. А если у вас господа депутаты кто то пьёт все эти дни, меняйте окружение. У меня лично таких нет, все активно отдыхают семьями. Бестолковый!!!!!
26 ноября, 14:43
Арсений Понфиленко
2000000
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