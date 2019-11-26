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РИА Новости

В Иркутске наградят двух человек за спасение девочки от насильника

14:27 26.11.2019 (обновлено: 15:47 26.11.2019)
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школьника
ИРКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. В Иркутске школьник и мужчина спасли девятилетнюю девочку от насильника, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.
Десятиклассника школы №37 Вячеслава Дорошенко и работника одного из предприятий Глеба Сизых наградят ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиУченик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней
СК сообщил, что 23 ноября 48-летний житель Иркутска силой посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и начал движение. Проходящий мимо подросток услышал крики ребенка. Он бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине, и они вместе, догнав автомобиль, спасли девочку. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов его задержали.
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Следователи установили, что с 2001 года похититель девочки отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера, освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. Ему предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего и арестовали.
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ГУМВДМВД РФИркутская областьИркутскРоссияПроисшествия
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