В Иркутске наградят двух человек за спасение девочки от насильника

ИРКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. В Иркутске школьник и мужчина спасли девятилетнюю девочку от насильника, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

Десятиклассника школы №37 Вячеслава Дорошенко и работника одного из предприятий Глеба Сизых наградят ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления.

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней © Фото : ГУ МВД России по Иркутской области Ученик школы №37 г. Иркутска, а также работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых будут награждены полицией и общественниками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней

СК сообщил, что 23 ноября 48-летний житель Иркутска силой посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и начал движение. Проходящий мимо подросток услышал крики ребенка. Он бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине, и они вместе, догнав автомобиль, спасли девочку. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов его задержали.