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РИА Новости

МИД предупредил россиян о забастовках в Чили, Ливане и Италии

14:26 26.11.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoАкция протеста против правительства Чили в Сантьяго
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о забастовках в Чили во вторник, Ливане - 28-30 ноября и Италии - 29 ноября, в связи с чем в странах будут усилены меры безопасности.
"Чили – 26 ноября общенациональная забастовка; в крупных городах страны планируются манифестации; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; сбои в работе государственных учреждений и коммерческих структур", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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Ведомство также отметило, что в Ливане 28-30 ноября ожидается общенациональная забастовка, в связи с чем могут быть сбои в работе государственных учреждений и коммерческих структур. В МИД не исключили сопутствующие манифестации.
Кроме того, в итальянском городе Таранто региона Апулия на 29 ноября намечена демонстрация профсоюзного объединения Unione Sindacale di Base, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и перекрытие дорог.
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МИД РФЧилиИталияЛиванВ мире
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