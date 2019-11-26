МИД предупредил россиян о забастовках в Чили, Ливане и Италии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о забастовках в Чили во вторник, Ливане - 28-30 ноября и Италии - 29 ноября, в связи с чем в странах будут усилены меры безопасности.

"Чили – 26 ноября общенациональная забастовка; в крупных городах страны планируются манифестации; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; сбои в работе государственных учреждений и коммерческих структур", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

Ведомство также отметило, что в Ливане 28-30 ноября ожидается общенациональная забастовка, в связи с чем могут быть сбои в работе государственных учреждений и коммерческих структур. В МИД не исключили сопутствующие манифестации.