Глава МИД Норвегии заявила об отсутствии признаков "комы" НАТО

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО в сегодняшние дни находится "в состоянии комы", чем вызвал волну реакции со стороны союзников.
Выступая на Берлинской конференции по безопасности, Сёрейде отметила, что "ситуация с безопасностью в Европе сегодня более сложная, чем она была несколько лет назад и нужно быть честными - она не упростится в ближайшие годы". По ее словам, Европа стоит сегодня перед широким спектром вызовов безопасности - от новых, как кибербезопасность, развития оружия на основе искусственного интеллекта, до традиционных вызовов.
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В этих условиях, по ее словам, НАТО остается актуальным альянсом, а само его существование без лидерства США "немыслимо".
"Хоть у нас и есть расхождения с США по некоторым вопросам, как климат и торговля, в вопросах обороны и безопасности лидерство США в Европе жизненно важно. И я должна сказать, что вовлеченность США в Европе остается высокой. На самом деле она даже выше, чем была раньше", - заявила министр.
Она добавила при этом, что страны НАТО и ЕС "должны определить и работать над факторами, которые дают рост популистской и разделяющей политике, которая в свою очередь может подорвать единство как в НАТО, так и в ЕС".
"Европейская безопасность, однако, остается неразрывно связанной с состоянием трансатлантического союза. Слухи о неизбежном крахе НАТО весьма популярны сегодня. Да, в НАТО есть проблемы, но я вернулась с форума НАТО, который состоялся на прошедшей неделе, и признаков того, что альянс в состоянии комы, нет", - заявила Сёрейде.
По ее словам, главная сила НАТО в том, что "несмотря на наши различия, мы всегда могли объединиться перед нашей главной задачей защиты друг друга и защиты нашего населения".
"В основании - наше политическое единство. Наша военная сила опирается на политическое единство. В экстремальных ситуациях это позволяет нам рисковать жизнями наших солдат для защиты друг друга", - заявила она.
По словам министра, коллективная система сдерживания НАТО сегодня "куда сильнее, чем она была несколько лет назад".
"Мы должны продолжить работу над обороной и сдерживанием, потому что работа не завершена, и сейчас начинается более сложная задача реализации того, о чем мы договорились", - добавила Сёрейде.
Она добавила, что вопрос расходов на оборону, по ее мнению, будет в приоритете в повестке дня саммита НАТО в Лондоне в начале декабря.