Глава МИД Норвегии заявила об отсутствии признаков "комы" НАТО

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что не видит признаков того, чтобы НАТО находилась "в коме".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО в сегодняшние дни находится "в состоянии комы", чем вызвал волну реакции со стороны союзников.

Выступая на Берлинской конференции по безопасности, Сёрейде отметила, что "ситуация с безопасностью в Европе сегодня более сложная, чем она была несколько лет назад и нужно быть честными - она не упростится в ближайшие годы". По ее словам, Европа стоит сегодня перед широким спектром вызовов безопасности - от новых, как кибербезопасность, развития оружия на основе искусственного интеллекта, до традиционных вызовов.

В этих условиях, по ее словам, НАТО остается актуальным альянсом, а само его существование без лидерства США "немыслимо".

"Хоть у нас и есть расхождения с США по некоторым вопросам, как климат и торговля, в вопросах обороны и безопасности лидерство США в Европе жизненно важно. И я должна сказать, что вовлеченность США в Европе остается высокой. На самом деле она даже выше, чем была раньше", - заявила министр.

Она добавила при этом, что страны НАТО и ЕС "должны определить и работать над факторами, которые дают рост популистской и разделяющей политике, которая в свою очередь может подорвать единство как в НАТО, так и в ЕС".

"Европейская безопасность, однако, остается неразрывно связанной с состоянием трансатлантического союза. Слухи о неизбежном крахе НАТО весьма популярны сегодня. Да, в НАТО есть проблемы, но я вернулась с форума НАТО, который состоялся на прошедшей неделе, и признаков того, что альянс в состоянии комы, нет", - заявила Сёрейде.

По ее словам, главная сила НАТО в том, что "несмотря на наши различия, мы всегда могли объединиться перед нашей главной задачей защиты друг друга и защиты нашего населения".

"В основании - наше политическое единство. Наша военная сила опирается на политическое единство. В экстремальных ситуациях это позволяет нам рисковать жизнями наших солдат для защиты друг друга", - заявила она.

По словам министра, коллективная система сдерживания НАТО сегодня "куда сильнее, чем она была несколько лет назад".

"Мы должны продолжить работу над обороной и сдерживанием, потому что работа не завершена, и сейчас начинается более сложная задача реализации того, о чем мы договорились", - добавила Сёрейде.