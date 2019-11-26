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РИА Новости

Историк прокомментировал слова Лукашенко про "наш Калининград"

14:20 26.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вопрос о якобы планах присоединить Калининградскую область к Белоруссии во времена СССР не стоит даже обсуждать, считает кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым рассказал, что "еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".
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"Такие вещи можно обсуждать только на документальной основе – если есть источники, непосредственно об этом свидетельствующие, причем не на уровне слухов, не на уровне мемуаров. Всегда нужно смотреть первоисточник… Но здесь, как мне кажется, нечего обсуждать", - сказал Пчелов во вторник РИА Новости.
Инициатива присоединения к Белоруссии территории Калининградской области сразу после Великой Отечественной войны якобы исходила от Пантелеймона Пономаренко, бывшего в то время председателем Совета министров Белорусской ССР. Об этом ряд СМИ писал несколько лет назад со ссылкой на книгу о Пономаренко, в которой приводились воспоминания его помощника.
Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. Весной 1945 года здесь проходили бои Восточно-Прусской операции в Великой Отечественной войне, в результате которых советские войска прорвали оборону противника и вышли к Балтийскому морю. После окончания войны по Потсдамскому соглашению треть Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом (ныне Калининград) перешла к СССР, остальная прусская территория — к Польше.
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Антон АлихановАлександр ЛукашенкоРоссийский государственный гуманитарный университетБелоруссияКалининградОбщество
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