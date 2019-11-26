Историк прокомментировал слова Лукашенко про "наш Калининград"

"Такие вещи можно обсуждать только на документальной основе – если есть источники, непосредственно об этом свидетельствующие, причем не на уровне слухов, не на уровне мемуаров. Всегда нужно смотреть первоисточник… Но здесь, как мне кажется, нечего обсуждать", - сказал Пчелов во вторник РИА Новости.