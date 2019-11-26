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РИА Новости

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

14:19 26.11.2019 (обновлено: 15:44 26.11.2019)
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© Фото : группа SERB в FacebookУнитазы у здания посольства Украины в Москве
Унитазы у здания посольства Украины в Москве
© Фото : группа SERB в Facebook
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали. Оказалось, что это уроженец Молдавии и москвич.
На них составили административные протоколы.
Украинские малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь в порту Очакова
22 ноября, 08:00
Унитазный скандал. Зачем Киев обвинил Россию в краже флотской сантехники

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Корабли передали Украине 18 ноября.
Через два дня адмирал ВМСУ Игорь Воронченко обвинил Россию в том, что она "угробила корабли" — по его словам, с них сняли все оборудование вплоть до плафонов, розеток и даже унитазов.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал эти утверждения "ахинеей". При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, а в подтверждение опубликовала видео с кораблей.
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
21 ноября, 12:17
ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныИгорь ВоронченкоЧерное мореПосольство Украины в РФВоенно-морские силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Ну, зачем же их было задерживать... Хорошая ведь акция. )
26 ноября, 14:41
Sergey Nikolayev Nikolayev
9640011
Боевые унитазы. Незаконное ношение оружия.
26 ноября, 14:24
vvab6
67270032
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