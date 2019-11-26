К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали. Оказалось, что это уроженец Молдавии и москвич.

Провокация в Керченском проливе

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.