К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Несанкционированную акцию устроили накануне днем двое мужчин, которых в итоге задержали. Оказалось, что это уроженец Молдавии и москвич.
На них составили административные протоколы.
Провокация в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Корабли передали Украине 18 ноября.
Через два дня адмирал ВМСУ Игорь Воронченко обвинил Россию в том, что она "угробила корабли" — по его словам, с них сняли все оборудование вплоть до плафонов, розеток и даже унитазов.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал эти утверждения "ахинеей". При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, а в подтверждение опубликовала видео с кораблей.