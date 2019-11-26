Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. С 1 января в России отменят ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Соответствующий президентский указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Эту выплату установили в 1994 году.
Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.
Второго августа Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
В ходе прямой линии президент заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.
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