Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. С 1 января в С 1 января в России отменят ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

Соответствующий президентский указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Эту выплату установили в 1994 году.

Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.

Второго августа Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.