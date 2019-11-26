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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Национальный павильон России планируется открыть в Харбине

14:14 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Харбине планируется открытие фольклорного парка России, собирательно-распределительного центра российских товаров, а также национального павильона России.
Об этом сообщили в понедельник на заседании создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли – новой площадки развития торгово-экономического сотрудничества Китая и России в сфере сельского хозяйства и продуктов питания.
В мероприятии приняли участие около ста предпринимателей и специалистов из Приморского и Хабаровского краев России и пилотной зоны свободной торговли Хэйлунцзяна. Участники обсудили такие вопросы, как укрепление межрегионального взаимодействия Китая и России, продвижение сопряжения российской программы формирования территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и Свободного порта Владивосток с китайской программой развития Харбинского нового района и создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия средних и малых предприятий приграничных областей и провинции Хэйлунцзян.
Входе мероприятия представители экспортных центров Харбинского нового района и Приморского края России обменялись мнениями по поводу проведения в Харбине Китайско-российской выставки импортных товаров и проведения соответствующих подготовительных мероприятий.
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