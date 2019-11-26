Национальный павильон России планируется открыть в Харбине

Об этом сообщили в понедельник на заседании создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли – новой площадки развития торгово-экономического сотрудничества Китая и России в сфере сельского хозяйства и продуктов питания.

В мероприятии приняли участие около ста предпринимателей и специалистов из Приморского и Хабаровского краев России и пилотной зоны свободной торговли Хэйлунцзяна. Участники обсудили такие вопросы, как укрепление межрегионального взаимодействия Китая и России, продвижение сопряжения российской программы формирования территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и Свободного порта Владивосток с китайской программой развития Харбинского нового района и создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия средних и малых предприятий приграничных областей и провинции Хэйлунцзян.