Национальный павильон России планируется открыть в Харбине

МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Харбине планируется открытие фольклорного парка России, собирательно-распределительного центра российских товаров, а также национального павильона России.
Об этом сообщили в понедельник на заседании создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли – новой площадки развития торгово-экономического сотрудничества Китая и России в сфере сельского хозяйства и продуктов питания.
В мероприятии приняли участие около ста предпринимателей и специалистов из Приморского и Хабаровского краев России и пилотной зоны свободной торговли Хэйлунцзяна. Участники обсудили такие вопросы, как укрепление межрегионального взаимодействия Китая и России, продвижение сопряжения российской программы формирования территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и Свободного порта Владивосток с китайской программой развития Харбинского нового района и создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия средних и малых предприятий приграничных областей и провинции Хэйлунцзян.
Входе мероприятия представители экспортных центров Харбинского нового района и Приморского края России обменялись мнениями по поводу проведения в Харбине Китайско-российской выставки импортных товаров и проведения соответствующих подготовительных мероприятий.