ЛНР завершила мероприятия по разведению сил в Золотом, заявили в СЦКК

ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 26 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого, сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.
К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Сторонам необходимо было провести непосредственно отвод сил и средств, а также выполнить демонтаж фортификационных сооружений. После того, как ОБСЕ верифицирует выполнение всех работ, процесс считается завершенным.
"Луганской народной республикой выполнены 100% мероприятий по разведению сил и средств. СММ ОБСЕ верифицировало стопроцентное выполнение работ стороной ЛНР", - заявил Филипоненко
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.