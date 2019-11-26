Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T14:13+0300
https://ria.ru/20191126/1561613263.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156034/54/1560345443_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_8ca050e990ba6c6eb37cff8c6b7a47af.jpg
РИА Новости

ЛНР завершила мероприятия по разведению сил в Золотом, заявили в СЦКК

14:13 26.11.2019
78
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области. Архивное фото
ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 26 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого, сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.
К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Сторонам необходимо было провести непосредственно отвод сил и средств, а также выполнить демонтаж фортификационных сооружений. После того, как ОБСЕ верифицирует выполнение всех работ, процесс считается завершенным.
"Луганской народной республикой выполнены 100% мероприятий по разведению сил и средств. СММ ОБСЕ верифицировало стопроцентное выполнение работ стороной ЛНР", - заявил Филипоненко
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Донбасс
12:57
Почти три тысячи жителей ЛНР погибли за время конфликта в Донбассе
100100
Обсудить 0
Михаил ФилипоненкоСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьМинскООНВ мире
Рекомендуем
Донбасс
Почти три тысячи жителей ЛНР погибли за время конфликта в Донбассе
Полиция Манчестера
Обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере признал вину
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
Украинские силовики трижды обстреляли район Петровского, заявили в ДНР
Мирослав Лайчак
Председатель ОБСЕ намерен посетить Донбасс
Концепт электрогидроцикла-трансформера, созданного школьниками
Российские школьники создали концепт электрогидроцикла
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал отказаться от доллара в пользу национальной валюты
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы в США
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
МИД предупредил россиян о забастовках в Чили, Ливане и Италии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве эвакуировали колледж из-за угрозы минирования
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Катар выразил интерес к поставкам зерна из России
Последствия землетрясения в Албании
Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до девяти
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Историк прокомментировал слова Лукашенко про "наш Калининград"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Лента новостейМолния