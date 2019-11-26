Китайская компания построит платное шоссе в новой Москве

МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская компания CRCC обсуждает с властями российской столицы возможность строительства платной дороги, которая бы соединила Коммунарку и поселок Яковлево в новой Москве.
Как рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, речь идет о трассе протяженностью примерно десять километров, которая пройдёт мимо аэропорта Остафьево. Кроме того, строительство этой магистрали позволит связать Коммунарку с дорогой "Троицк - Щербинка", уточнил он.
Чиновник также добавил, что китайцам интересен этот проект, так как дорога проходит через поля с большой перспективой застройки.
Напомним, China Railway Construction Corporation (CRCC) - втораякрупнейшая государственная строительная компания в КНР. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов и портов. В Москве CRCC строит ряд станций и перегонов Большой кольцевой линии и Коммунарской ветки метро.