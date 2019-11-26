Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-11-26T14:09+0300
https://ria.ru/20191126/1561612699.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152592/46/1525924669_0:314:3078:2045_1036x0_80_0_0_c5615485075848af1b75dee59c57d096.jpg
РИА Новости

Китайская компания построит платное шоссе в новой Москве

14:09 26.11.2019
39
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Строительство дороги
МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская компания CRCC обсуждает с властями российской столицы возможность строительства платной дороги, которая бы соединила Коммунарку и поселок Яковлево в новой Москве.
Как рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, речь идет о трассе протяженностью примерно десять километров, которая пройдёт мимо аэропорта Остафьево. Кроме того, строительство этой магистрали позволит связать Коммунарку с дорогой "Троицк - Щербинка", уточнил он.
Чиновник также добавил, что китайцам интересен этот проект, так как дорога проходит через поля с большой перспективой застройки.
Напомним, China Railway Construction Corporation (CRCC) - втораякрупнейшая государственная строительная компания в КНР. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов и портов. В Москве CRCC строит ряд станций и перегонов Большой кольцевой линии и Коммунарской ветки метро.
Виды Пекина
Вчера, 11:34Россия-Китай: Главное
Фестиваль российской культуры пройдет в Китае в декабре
000002
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеНовая МоскваВладимир Жидкин
Рекомендуем
Аэропорт Норильск
Трассу в аэропорт из Норильска закрыли из-за метели
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс видит смысл продлить автотрассу Москва-Казань до Кузбасса
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. 21 ноября 2019
Станция Одинцово стала самой популярной на МЦД со дня запуска
Запуск первого Московского центрального диаметра
Собянин заявил, что нужно работать над "огрешностями" в работе МЦД
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
МЦД перевезли около 1,4 миллиона пассажиров за три дня работы
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
Москва в январе запустит акселератор для IT-специалистов и инноваторов
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Река Дон обмелела
Слишком тихий Дон: ростовчане гуляют по дну обмелевшей реки
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Премьер-министр восточно-германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоф
Райнер Хазелоф: в вопросе снятия санкций быстрых решений не будет
Генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти
Фабиола Джанотти: ЦЕРН рассчитывает на высокий уровень науки России
Унитазы у здания посольства Украины в Москве
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
Определены самые дешевые туры на море с вылетом в середине декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Лента новостейМолния